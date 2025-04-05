Circuit des Enclos Castelsagrat Tarn-et-Garonne

Outre le patrimoine architectural de Castelsagrat, ce circuit vous permettra de découvrir un patrimoine naturel et agricole riche où la variété des paysages et les superbes point de vue font de cet itinéraire un des plus beaux de la région.

English : Circuit des Enclos

In addition to the architectural heritage of Castelsagrat, this circuit will allow you to discover a rich natural and agricultural heritage where the variety of landscapes and superb viewpoints make this route one of the most beautiful in the region.

Deutsch : Circuit des Enclos

Neben dem architektonischen Erbe von Castelsagrat können Sie auf dieser Route auch ein reiches natürliches und landwirtschaftliches Erbe entdecken, wo die Vielfalt der Landschaften und die herrlichen Aussichtspunkte diese Route zu einer der schönsten der Region machen.

Italiano :

Oltre al patrimonio architettonico di Castelsagrat, questo itinerario vi permetterà di scoprire un ricco patrimonio naturale e agricolo, dove la varietà dei paesaggi e i superbi punti panoramici ne fanno uno degli itinerari più belli della regione.

Español : Circuit des Enclos

Además del patrimonio arquitectónico de Castelsagrat, esta ruta le permitirá descubrir un rico patrimonio natural y agrícola, donde la variedad de paisajes y los magníficos miradores hacen de esta ruta una de las más bellas de la región.

