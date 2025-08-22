Circuit des éoliennes Oisy Oisy Nièvre

Circuit des éoliennes A pieds Facile

Circuit des éoliennes Place de la Fontaine 58500 Oisy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Balade sur des chemins d’excellente qualité, qui peuvent aussi se pratiquer en VTT, et qui offre de superbes points de vue à 360° au niveau des éoliennes. C’est avant tout un circuit nature à travers des champs de culture.

Facile

https://www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr/ +33 3 86 27 02 51

English :

A walk on excellent paths, which can also be used for mountain biking, with superb 360° views of the wind turbines. Above all, it’s a nature trail through farmland.

Deutsch :

Eine Wanderung auf ausgezeichneten Wegen, die auch mit dem Mountainbike befahren werden können, mit herrlichen 360°-Aussichten auf die Windräder. Es handelt sich vor allem um eine Naturroute durch Ackerland.

Italiano :

Una passeggiata su ottimi sentieri, utilizzabili anche per la mountain bike, con una superba vista a 360° sulle turbine eoliche. Soprattutto, è un percorso naturalistico attraverso i terreni agricoli.

Español :

Un paseo por excelentes senderos, que también pueden utilizarse para bicicleta de montaña, con magníficas vistas de 360° de las turbinas eólicas. Sobre todo, es un sendero natural por tierras de cultivo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data