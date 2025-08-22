Circuit des Espaces Fleuris Le Lavandou Var

Circuit des Espaces Fleuris

Circuit des Espaces Fleuris Centre-ville 83980 Le Lavandou Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ce village de pêcheurs a renoué avec ses racines en redessinant ses rues, en colorant ses maisons et en faisant revivre ses jardins dans un fleurissement aux variétés exceptionnelles.

+33 4 94 00 40 50

English : Floral sites tour

Hundreds of different species and plant varieties coexist harmoniously for the greatest pleasure of your sences. Realm of biodiversity, Le Lavandou is a garden city where each street, each isolated corner, each avenue has its own plant identity and leads you to unique spaces. Willing to discover them ? Then the green tour is made for you.

Deutsch : Blooming Spaces Circuit

Dieses Fischerdorf hat sich auf seine Wurzeln besonnen, indem es seine Straßen neu gestaltet, seine Häuser farbig gestaltet und seine Gärten durch eine Blumenpracht mit außergewöhnlichen Sorten wieder zum Leben erweckt hat.

Italiano :

Questo villaggio di pescatori è tornato alle sue radici ridisegnando le strade, colorando le case e riportando in vita i giardini con un’eccezionale varietà di fiori.

Español :

Este pueblo de pescadores ha vuelto a sus raíces rediseñando sus calles, coloreando sus casas y devolviendo la vida a sus jardines con una excepcional variedad de flores.

