Circuit des étangs Breteau Loiret

Circuit des étangs A pieds

Circuit des étangs place de l’église 45250 Breteau Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 210 Distance : 14800.0 Tarif :

Breteau est un petit village au coeur des étangs.

+33 2 38 31 24 51

English :

Breteau is a small village in the heart of the ponds.

Deutsch :

Breteau ist ein kleines Dorf im Herzen der Teiche.

Italiano :

Breteau è un piccolo villaggio nel cuore degli stagni.

Español :

Breteau es un pequeño pueblo en el corazón de los estanques.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIT Centre-Val de Loire