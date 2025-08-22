Circuit des étangs Breteau Loiret
Circuit des étangs Breteau Loiret vendredi 1 mai 2026.
Circuit des étangs A pieds
Circuit des étangs place de l’église 45250 Breteau Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 210 Distance : 14800.0 Tarif :
Breteau est un petit village au coeur des étangs.
+33 2 38 31 24 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Breteau is a small village in the heart of the ponds.
Deutsch :
Breteau ist ein kleines Dorf im Herzen der Teiche.
Italiano :
Breteau è un piccolo villaggio nel cuore degli stagni.
Español :
Breteau es un pequeño pueblo en el corazón de los estanques.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIT Centre-Val de Loire