Circuit des étangs Rhodes Gondrexange Réchicourt Rhodes Moselle

Circuit des étangs Rhodes Gondrexange Réchicourt Rhodes Moselle vendredi 1 août 2025.

Circuit des étangs Rhodes Gondrexange Réchicourt Adultes Vélo de route Difficulté moyenne

Circuit des étangs Rhodes Gondrexange Réchicourt 57810 Rhodes Moselle Grand Est

Durée : 240 Distance : 69000.0 Tarif :

Le pays des Etangs est le paradis du cyclotourisme tant les paysages sont attachants, reposants et les routes vraiment sympathiques à vélo. Au départ du petit village de Rhodes au bord de l’étang du Stock vous suivrez les douces ondulations du paysage qui vous mèneront à travers la campagne et la nature encore très préservées de ce coin de Moselle dans le Parc Naturel Régional de Lorraine.

Difficulté moyenne

+33 3 87 03 11 82

English :

The « Pays des Etangs » is a paradise for cyclotourism as the landscapes are so charming, relaxing and the roads are really nice for cycling. Starting from the small village of Rhodes on the edge of the Etang du Stock you will follow the gentle undulations of the landscape which will take you through the still very preserved countryside and nature of this corner of the Moselle in the Regional Natural Park of Lorraine.

Deutsch :

Das Land der Teiche ist ein Paradies für Fahrradtouristen, denn die Landschaften sind liebenswert, erholsam und die Straßen wirklich fahrradfreundlich. Vom kleinen Dorf Rhodes am Ufer des Etang du Stock aus folgen Sie den sanften Wellen der Landschaft, die Sie durch die noch weitgehend unberührte Landschaft und Natur dieser Ecke der Mosel im Parc Naturel Régional de Lorraine führen.

Italiano :

Il Pays des Etangs è un paradiso per i ciclisti, perché i paesaggi sono così affascinanti e rilassanti e le strade sono così piacevoli da percorrere. Partendo dal piccolo villaggio di Rodi, sulle rive dell’Etang du Stock, seguirete le dolci ondulazioni del paesaggio che vi condurranno attraverso la campagna e la natura ancora molto incontaminata di questo angolo della Mosella, nel Parco Naturale Regionale della Lorena.

Español :

El Pays des Etangs es un paraíso para los ciclistas, ya que los paisajes son encantadores y relajantes y las carreteras son muy agradables para pedalear. Partiendo del pequeño pueblo de Rodas, a orillas del Etang du Stock, seguirá las suaves ondulaciones del paisaje que le llevarán por el campo y la naturaleza aún muy virgen de este rincón del Mosela en el Parque Natural Regional de Lorena.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Système d’information touristique Lorrain