Circuit des fontaines et lavoirs Bouxières-aux-Bois Vosges

Circuit des Fontaines et Lavoirs
Départ Bouxières-aux-Bois, Regney, Saint-Vallier ou Bettegney-St-Brice
Distance 16km
Temps moyen 4h30
Balisage rond bleu fond bleu
La question de l’accès à l’eau a longtemps conditionné la vie des habitants et de leur bétail. Les fontaines, lavoirs et autres puits sont nombreux sur le secteur de la Petit Sibérie. Ils composent le fil conducteur de ce parcours qui alterne les ambiances entre forêts, villages, vignes et vergers sur les versants.
Sentier réalisé par le Club Vosgien Dompaire la Gitte et la Communauté de Communes
Facile
http://www.cvdelagitte.over-blog.com/
English :
Fountains and Washhouses Tour
Departure Bouxières-aux-Bois, Regney, Saint-Vallier or Bettegney-St-Brice
Distance 16km
Average time 4h30
Blue round markers on a blue background
The question of access to water has long conditioned the life of the inhabitants and their livestock. Fountains, wash-houses and other wells are numerous in the Petit Sibérie area. They form the main thread of this trail which alternates between forests, villages, vineyards and orchards on the slopes.
Path made by the Club Vosgien Dompaire la Gitte and the Community of Communes
Deutsch :
Rundgang zu den Brunnen und Waschhäusern
Start: Bouxières-aux-Bois, Regney, Saint-Vallier oder Bettegney-St-Brice
Entfernung: 16km
Durchschnittliche Zeit: 4.30 Std
Markierung blauer Kreis blauer Hintergrund
Die Frage des Zugangs zu Wasser bestimmte lange Zeit das Leben der Bewohner und ihres Viehs. In der Gegend von Petit Sibérie gibt es zahlreiche Brunnen, Waschplätze und andere Quellen. Sie bilden den roten Faden dieses Weges, der die Stimmungen zwischen Wäldern, Dörfern, Weinbergen und Obstgärten an den Hängen abwechselt.
Der Pfad wurde vom Club Vosgien Dompaire la Gitte und der Communauté de Communes realisiert
Italiano :
Tour delle fontane e dei lavatoi
Partenza Bouxières-aux-Bois, Regney, Saint-Vallier o Bettegney-St-Brice
Distanza 16km
Tempo medio: 4h30
Marcatori rotondi blu con sfondo blu
La questione dell’accesso all’acqua ha condizionato a lungo la vita degli abitanti e del loro bestiame. Nella zona della Petit Sibérie si trovano numerose fontane, lavatoi e altri pozzi. Essi costituiscono il filo conduttore di questo percorso che alterna boschi, villaggi, vigneti e frutteti sui pendii.
Sentiero creato dal Club Vosgien Dompaire la Gitte e dalla Communauté de Communes
Español :
Visita a las fuentes y lavaderos
Salida: Bouxières-aux-Bois, Regney, Saint-Vallier o Bettegney-St-Brice
Distancia 16km
Tiempo medio: 4h30
Marcadores redondos azules con fondo azul
La cuestión del acceso al agua ha condicionado durante mucho tiempo la vida de los habitantes y de su ganado. Hay muchas fuentes, lavaderos y otros pozos en la zona de la Petit Sibérie. Forman el hilo conductor de este sendero que alterna bosques, pueblos, viñedos y huertos en las laderas.
Sendero creado por el Club Vosgien Dompaire la Gitte y la Communauté de Communes
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-12-17 par Système d’information touristique Lorrain