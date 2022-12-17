Circuit des fontaines et lavoirs Bouxières-aux-Bois Vosges

Circuit des fontaines et lavoirs Bouxières-aux-Bois Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit des fontaines et lavoirs Adultes A pieds Facile

Circuit des fontaines et lavoirs 88270 Bouxières-aux-Bois Vosges Grand Est

Durée : 270 Distance : 16000.0 Tarif :

Circuit des Fontaines et Lavoirs

Départ Bouxières-aux-Bois, Regney, Saint-Vallier ou Bettegney-St-Brice

Distance 16km

Temps moyen 4h30

Balisage rond bleu fond bleu

La question de l’accès à l’eau a longtemps conditionné la vie des habitants et de leur bétail. Les fontaines, lavoirs et autres puits sont nombreux sur le secteur de la Petit Sibérie. Ils composent le fil conducteur de ce parcours qui alterne les ambiances entre forêts, villages, vignes et vergers sur les versants.

Sentier réalisé par le Club Vosgien Dompaire la Gitte et la Communauté de Communes

Facile

http://www.cvdelagitte.over-blog.com/

English :

Fountains and Washhouses Tour

Departure Bouxières-aux-Bois, Regney, Saint-Vallier or Bettegney-St-Brice

Distance 16km

Average time 4h30

Blue round markers on a blue background

The question of access to water has long conditioned the life of the inhabitants and their livestock. Fountains, wash-houses and other wells are numerous in the Petit Sibérie area. They form the main thread of this trail which alternates between forests, villages, vineyards and orchards on the slopes.

Path made by the Club Vosgien Dompaire la Gitte and the Community of Communes

Deutsch :

Rundgang zu den Brunnen und Waschhäusern

Start: Bouxières-aux-Bois, Regney, Saint-Vallier oder Bettegney-St-Brice

Entfernung: 16km

Durchschnittliche Zeit: 4.30 Std

Markierung blauer Kreis blauer Hintergrund

Die Frage des Zugangs zu Wasser bestimmte lange Zeit das Leben der Bewohner und ihres Viehs. In der Gegend von Petit Sibérie gibt es zahlreiche Brunnen, Waschplätze und andere Quellen. Sie bilden den roten Faden dieses Weges, der die Stimmungen zwischen Wäldern, Dörfern, Weinbergen und Obstgärten an den Hängen abwechselt.

Der Pfad wurde vom Club Vosgien Dompaire la Gitte und der Communauté de Communes realisiert

Italiano :

Tour delle fontane e dei lavatoi

Partenza Bouxières-aux-Bois, Regney, Saint-Vallier o Bettegney-St-Brice

Distanza 16km

Tempo medio: 4h30

Marcatori rotondi blu con sfondo blu

La questione dell’accesso all’acqua ha condizionato a lungo la vita degli abitanti e del loro bestiame. Nella zona della Petit Sibérie si trovano numerose fontane, lavatoi e altri pozzi. Essi costituiscono il filo conduttore di questo percorso che alterna boschi, villaggi, vigneti e frutteti sui pendii.

Sentiero creato dal Club Vosgien Dompaire la Gitte e dalla Communauté de Communes

Español :

Visita a las fuentes y lavaderos

Salida: Bouxières-aux-Bois, Regney, Saint-Vallier o Bettegney-St-Brice

Distancia 16km

Tiempo medio: 4h30

Marcadores redondos azules con fondo azul

La cuestión del acceso al agua ha condicionado durante mucho tiempo la vida de los habitantes y de su ganado. Hay muchas fuentes, lavaderos y otros pozos en la zona de la Petit Sibérie. Forman el hilo conductor de este sendero que alterna bosques, pueblos, viñedos y huertos en las laderas.

Sendero creado por el Club Vosgien Dompaire la Gitte y la Communauté de Communes

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-12-17 par Système d’information touristique Lorrain