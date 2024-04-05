Circuit des fontaines et lavoirs Aups Var

Circuit des fontaines et lavoirs Aups Var vendredi 1 août 2025.

Circuit des fontaines et lavoirs

Circuit des fontaines et lavoirs Rond point Charles de Gaulle 83630 Aups Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Venez découvrir ce circuit patrimonial qui propose une charmante flânerie parmi les fontaines et lavoirs du village où le présent et le passé s’entremêlent.

+33 4 94 84 00 69

English : Circuit of fountains and laundries

Come and discover this heritage tour that offers a charming stroll among the village’s fountains and laundries where the present and the past intermingle.

Deutsch :

Entdecken Sie diesen Rundgang durch das Kulturerbe, der einen reizvollen Spaziergang zwischen den Brunnen und Waschhäusern des Dorfes vorschlägt, wo Gegenwart und Vergangenheit miteinander verflochten sind.

Italiano :

Venite a scoprire questo sentiero del patrimonio che offre un’affascinante passeggiata tra le fontane e i lavatoi del villaggio, dove il presente e il passato si mescolano.

Español :

Venga a descubrir este recorrido patrimonial que ofrece un encantador paseo entre las fuentes y los lavaderos del pueblo, donde el presente y el pasado se entremezclan.

