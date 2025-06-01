Circuit des fossés royaux Saint-Christophe-sur-Avre Eure

Circuit des fossés royaux Saint-Christophe-sur-Avre Eure vendredi 1 août 2025.

Circuit des fossés royaux

Circuit des fossés royaux 27820 Saint-Christophe-sur-Avre Eure Normandie

Durée : 120 Distance : 7000.0 Tarif :

Ce circuit traverse le bois de Saint Christophe où l’on croise régulièrement des cavaliers. Vous marchez sur les traces des anciens fossés royaux, vestiges médiévaux de la frontière entre la France et la Normandie. Cette balade allie la découverte des paysages de plaine et de forêt avec celle du patrimoine de la jolie petite église de Saint-Christophe-sur-Avre.

+33 2 32 32 17 17

English : Circuit des fossés royaux

This walk goes through the Woods of Saint Christophe where there often are horse riders. You will walk on the former royal ditches, medieval remains of the border between France and Normandy. This walk combines beautiful landscapes with plains and forests as well as heritage sites such as the pretty little church in Saint-Christophe-sur-Avre.

Deutsch :

Dieser Rundweg führt durch den Wald von Saint Christophe, wo man regelmäßig Reitern begegnet. Sie wandeln auf den Spuren der alten königlichen Gräben, den mittelalterlichen Überresten der Grenze zwischen Frankreich und der Normandie. Dieser Spaziergang verbindet die Entdeckung der Landschaften der Ebene und des Waldes mit der des Kulturerbes der hübschen kleinen Kirche von Saint-Christophe-sur-Avre.

Italiano :

Questo sentiero attraversa il bosco di Saint-Christophe, dove i cavalieri sono regolarmente presenti. Si cammina sulle tracce degli antichi fossati reali, vestigia medievali del confine tra Francia e Normandia. Questa passeggiata combina la scoperta dei paesaggi di pianura e forestali con il patrimonio della graziosa chiesetta di Saint-Christophe-sur-Avre.

Español :

Este sendero atraviesa el bosque de Saint Christophe, donde se ven regularmente jinetes. Camina sobre las huellas de las antiguas fosas reales, restos medievales de la frontera entre Francia y Normandía. Este paseo combina el descubrimiento de los paisajes de la llanura y del bosque con el patrimonio de la bonita y pequeña iglesia de Saint-Christophe-sur-Avre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme