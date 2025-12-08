Circuit des Fossottes Nompatelize Vosges
Circuit des Fossottes Nompatelize Vosges vendredi 1 mai 2026.
Circuit des Fossottes Adultes A pieds
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit des Fossottes 88470 Nompatelize Vosges Grand Est
Durée : Distance : 5400.0 Tarif :
Circuit de randonnée en moyenne montagne
Nompatelize
Distance 5,4 km pour 403 mètres de dénivelé.
Balisage anneau bleu.
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22
English :
Mid-mountain hiking trails
Nompatelize
Distance: 5.4 km, 403 m ascent.
Markings: blue ring.
Deutsch :
Rundwanderung im Mittelgebirge
Nompatelize
Entfernung: 5,4 km bei 403 m Höhenunterschied.
Markierung: blauer Ring.
Italiano :
Circuito escursionistico di media montagna
Nompatelize
Distanza: 5,4 km con un dislivello di 403 metri.
Segnaletica: anello blu.
Español :
Circuito de senderismo de media montaña
Nompatelize
Distancia: 5,4 km con un desnivel de 403 metros.
Señalización: anillo azul.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-28 par Système d’information touristique Lorrain