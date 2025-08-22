Circuit des fours à chaux Angrie Maine-et-Loire

Circuit des fours à chaux

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit des fours à chaux 49440 Angrie Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 12500.0 Tarif :

Un agréable circuit de randonnée de 12,5 kilomètres, au coeur de la campagne angevine à Angrie, sur lequel vous découvrirez d’anciens fours qui produisaient encore de la chaux au siècle dernier.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/offres/circuit-les-fours-a-chaux-dangrie-angrie-fr-2791248/ +33 2 41 92 86 83

English :

A pleasant 12.5 kilometre walk in the heart of the Angevin countryside in Angrie, on which you will discover old kilns that were still producing lime in the last century.

Deutsch :

Ein angenehmer 12,5 km langer Wanderweg im Herzen der angevinischen Landschaft in Angrie, auf dem Sie alte Öfen entdecken, die noch im letzten Jahrhundert Kalk herstellten.

Italiano :

Una piacevole passeggiata di 12,5 km nel cuore della campagna angioina di Angrie, dove scoprirete antichi forni che producevano calce ancora nel secolo scorso.

Español :

Un agradable paseo de 12,5 kilómetros en el corazón de la campiña angevina de Angrie, donde descubrirá antiguos hornos que aún producían cal en el siglo pasado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-20 par Anjou tourime