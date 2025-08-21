Circuit des genêts Montmelard Saône-et-Loire

Circuit des genêts En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Circuit des genêts Place de l’Eglise 71520 Montmelard Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Le mont Saint-Cyr offre un large panorama sur le Brionnais et, au-delà, sur la vallée de la Loire. Il faut venir au printemps pour le voir couvert d’un tapis de narcisses.

English :

Mount Saint-Cyr offers a large panorama on the Brionnais and, beyond, on the Loire valley. You have to come in spring to see it covered with a carpet of narcissus.

Deutsch :

Der Mont Saint-Cyr bietet einen weiten Blick auf das Brionnais und darüber hinaus auf das Loiretal. Man muss im Frühling kommen, um ihn mit einem Teppich aus Narzissen bedeckt zu sehen.

Italiano :

Il monte Saint-Cyr offre un ampio panorama sul Brionnais e, oltre, sulla valle della Loira. Bisogna venire in primavera per vederlo ricoperto da un tappeto di narcisi.

Español :

El monte Saint-Cyr ofrece un amplio panorama del Brionnais y, más allá, del valle del Loira. Hay que venir en primavera para verlo cubierto de una alfombra de narcisos.

