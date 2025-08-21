Circuit des genêts Montmelard Saône-et-Loire
Circuit des genêts Montmelard Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Circuit des genêts En VTT assistance électrique Difficulté moyenne
Circuit des genêts Place de l’Eglise 71520 Montmelard Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 11000.0 Tarif :
Le mont Saint-Cyr offre un large panorama sur le Brionnais et, au-delà, sur la vallée de la Loire. Il faut venir au printemps pour le voir couvert d’un tapis de narcisses.
Difficulté moyenne
https://www.tourismevertsvallons.com/ +33 3 85 59 72 24
English :
Mount Saint-Cyr offers a large panorama on the Brionnais and, beyond, on the Loire valley. You have to come in spring to see it covered with a carpet of narcissus.
Deutsch :
Der Mont Saint-Cyr bietet einen weiten Blick auf das Brionnais und darüber hinaus auf das Loiretal. Man muss im Frühling kommen, um ihn mit einem Teppich aus Narzissen bedeckt zu sehen.
Italiano :
Il monte Saint-Cyr offre un ampio panorama sul Brionnais e, oltre, sulla valle della Loira. Bisogna venire in primavera per vederlo ricoperto da un tappeto di narcisi.
Español :
El monte Saint-Cyr ofrece un amplio panorama del Brionnais y, más allá, del valle del Loira. Hay que venir en primavera para verlo cubierto de una alfombra de narcisos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data