Circuit des Gorges du Verdon Aiguines Var

Circuit des Gorges du Verdon

Circuit des Gorges du Verdon 1, Place de la Mairie 83630 Aiguines Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ce circuit emprunte les routes situées sur les hauteurs des falaises (et pas en bordure de la rivière) et vous offre des vue à couper le souffle.

http://www.lacs-gorges-verdon.fr/ +33 4 94 70 21 64

This route uses the roads high up on the cliffs (not along the river) and offers breathtaking views.

Diese Route führt über die Straßen auf den Klippen (und nicht am Flussufer) und bietet Ihnen atemberaubende Ausblicke.

Questo percorso si snoda lungo le strade in cima alla scogliera (non lungo il fiume) e offre panorami mozzafiato.

Esta ruta discurre por las carreteras de los acantilados (no por la orilla del río) y ofrece unas vistas impresionantes.

