Circuit des Gueules Noires Le Breuil Allier

Circuit des Gueules Noires

Circuit des Gueules Noires Parking de la salle polyvalente 03120 Le Breuil Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Passez une journée riche à la découverte du patrimoine du village de Le Breuil ses paysages, sa faune et sa flore, son activité économique, son Histoire, ses originalités…

https://www.lapalisse-tourisme.com/ +33 4 70 99 08 39

English : Gueules Noires walk

Spend a rich day discovering the heritage of the village of Le Breuil: its landscapes, its fauna and flora, its economic activity, its History, its originalities…

Deutsch :

Verbringen Sie einen ereignisreichen Tag damit, das Erbe des Dorfes Le Breuil zu entdecken: seine Landschaften, seine Fauna und Flora, seine wirtschaftlichen Aktivitäten, seine Geschichte, seine Originalität…

Italiano :

Trascorrete una ricca giornata alla scoperta del patrimonio del villaggio di Le Breuil: i suoi paesaggi, la sua fauna e flora, la sua attività economica, la sua storia, le sue caratteristiche originali…

Español :

Pase un rico día descubriendo el patrimonio del pueblo de Le Breuil: sus paisajes, su fauna y su flora, su actividad económica, su historia, sus rasgos originales…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme