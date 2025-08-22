Circuit des Gueules Noires Le Breuil Allier
Circuit des Gueules Noires Le Breuil Allier vendredi 1 mai 2026.
Circuit des Gueules Noires
Circuit des Gueules Noires Parking de la salle polyvalente 03120 Le Breuil Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Passez une journée riche à la découverte du patrimoine du village de Le Breuil ses paysages, sa faune et sa flore, son activité économique, son Histoire, ses originalités…
https://www.lapalisse-tourisme.com/ +33 4 70 99 08 39
English : Gueules Noires walk
Spend a rich day discovering the heritage of the village of Le Breuil: its landscapes, its fauna and flora, its economic activity, its History, its originalities…
Deutsch :
Verbringen Sie einen ereignisreichen Tag damit, das Erbe des Dorfes Le Breuil zu entdecken: seine Landschaften, seine Fauna und Flora, seine wirtschaftlichen Aktivitäten, seine Geschichte, seine Originalität…
Italiano :
Trascorrete una ricca giornata alla scoperta del patrimonio del villaggio di Le Breuil: i suoi paesaggi, la sua fauna e flora, la sua attività economica, la sua storia, le sue caratteristiche originali…
Español :
Pase un rico día descubriendo el patrimonio del pueblo de Le Breuil: sus paisajes, su fauna y su flora, su actividad económica, su historia, sus rasgos originales…
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme