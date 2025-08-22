Circuit des haies vives Saint-Georges-du-Vièvre Eure

Circuit des haies vives

Circuit des haies vives 27450 Saint-Georges-du-Vièvre Eure Normandie

Durée : 240 Distance : 28000.0 Tarif :

1er circuit de l’Eure entièrement dédié à la pratique équestre, vous découvrirez à travers cet itinéraire de nombreuses ambiances différentes. Entre haies vives et plaines, ce circuit de 28 kilomètres offre des paysages normands authentiques.

http://www.tourisme-vievre-lieuvin.fr/ +33 2 32 56 34 29

English : Circuit des haies vives

The first trail in the Eure Department dedicated to horse riding! It will take you through many different atmospheres. Between plains and informal hedges, this 28-kilometre long (17 miles) trail shows authentic Norman landscapes.

Deutsch :

als erster Rundweg im Departement Eure, der ganz dem Reiten gewidmet ist, können Sie auf dieser Route viele verschiedene Stimmungen entdecken. Die 28 km lange Strecke bietet authentische normannische Landschaften zwischen Hecken und Ebenen.

Italiano :

primo circuito dell’Eure interamente dedicato alle attività equestri, questo itinerario offre un’ampia gamma di atmosfere diverse. Tra siepi e pianure, questo circuito di 28 chilometri offre paesaggi autentici della Normandia.

Español :

primer circuito del Eure dedicado íntegramente a las actividades ecuestres, este itinerario ofrece un amplio abanico de ambientes. Entre setos y llanuras, este circuito de 28 kilómetros ofrece auténticos paisajes de Normandía.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme