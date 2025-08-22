Circuit des Lacs du Lévézou (cyclotourisme) Pont-de-Salars Aveyron

Circuit des Lacs du Lévézou (cyclotourisme)

Circuit des Lacs du Lévézou (cyclotourisme) 12290 Pont-de-Salars Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Entre les vallées du Tarn et de l’Aveyron, s’élève à près de 900 m. d’altitude, le plateau du Lévézou, hautes terres d’élevage, de culture et d’artisanat. Le paysage, parsemé de monts, cascades, tourbières et gorges, fut modifié en 1946 par la création de l’un des plus grands complexes hydroélectriques de France. Abritant 5 000 ha d’eau, répartis en 5 lacs le lac de Pont-de-Salars, le lac de Bage, le lac de la Gourde, Le lac de Pareloup (le plus grand lac artificiel du sud de la France) et le lac de Villefranche-de-Panat, le Lévézou est un lieu idéal de pêche, baignade, sports aquatiques. Mais toutes ces eaux n’ont pas noyé le passé menhirs et dolmens, églises romanes et gothiques, croix, sarcophages et châteaux sont toujours présents. Soyez attentifs aux détails d’un linteau, d’un lavoir, d’un moulin ou d’un four à pain. Le patrimoine bâti et paysager du Lévézou vous offre une étonnante diversité appréciez la variété des formes, la richesse des couleurs et l’éclat de la lumière. Au départ de Pont de Salars, empruntez le pont qui enjambe le Viaur, à l’image des contrebandiers du sel au Moyen-Âge. Après Canet-de-Salars, observez canards sauvages, hérons et sarcelles sur les berges du Lac de la Gourde. A Alrance, faites un crochet à la tour de Peyrebrune donjon du XIVe siècle et surveillez à ses côtés le lac de Villefranche-de-Panat. Dans cette ancienne bastide fortifiée, pensez à vous restaurer et déguster le Régalou, pain traditionnel aveyronnais réalisé avec du blé produit uniquement sur le territoire du Lévézou. A Salles-Curan, laissez les pierres vous raconter l’histoire de cette capitale des lacs. Enfin, de retour à Pont de Salars, faites un détour à Saint-Georges-de-Camboulas pour visiter son église romane et surplomber la vallée du Viaur.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Between the valleys of the Tarn and the Aveyron, the Lévézou plateau rises to an altitude of nearly 900 m., a high land of breeding, culture and crafts. The landscape, dotted with mountains, waterfalls, peat bogs and gorges, was modified in 1946 by the creation of one of the largest hydroelectric complexes in France. With 5,000 ha of water, divided into 5 lakes: the lake of Pont-de-Salars, the lake of Bage, the lake of Gourde, the lake of Pareloup (the largest artificial lake in the south of France) and the lake of Villefranche-de-Panat, the Lévézou is an ideal place for fishing, swimming and water sports. But all these waters have not drowned the past: menhirs and dolmens, Romanesque and Gothic churches, crosses, sarcophagi and castles are still present. Pay attention to the details of a lintel, a wash house, a mill or a bread oven. The built and landscape heritage of Lévézou offers you an astonishing diversity: appreciate the variety of shapes, the richness of colors and the brightness of the light. From Pont de Salars, take the bridge that spans the Viaur, in the image of the salt smugglers of the Middle Ages. After Canet-de-Salars, observe wild ducks, herons and teals on the banks of the Lac de la Gourde. In Alrance, make a detour to the 14th century tower of Peyrebrune and watch over the lake of Villefranche-de-Panat. In this ancient fortified bastide, consider eating and tasting the Régalou, a traditional Aveyron bread made with wheat produced only in the Lévézou area. In Salles-Curan, let the stones tell you the history of this capital of the lakes. Finally, back in Pont de Salars, make a detour to Saint-Georges-de-Camboulas to visit its Romanesque church and overlook the Viaur valley.

Deutsch :

Zwischen den Tälern des Tarn und des Aveyron erhebt sich auf fast 900 m Höhe das Plateau von Lévézou, ein Hochland für Viehzucht, Kultur und Kunsthandwerk. Die von Bergen, Wasserfällen, Torfmooren und Schluchten durchzogene Landschaft wurde 1946 durch die Errichtung eines der größten Wasserkraftkomplexe Frankreichs verändert. Mit einer Wasserfläche von 5.000 ha, die sich auf fünf Seen verteilt: Lac de Pont-de-Salars, Lac de Bage, Lac de la Gourde, Lac de Pareloup (der größte künstliche See Südfrankreichs) und Lac de Villefranche-de-Panat, ist der Lévézou ein idealer Ort zum Angeln, Schwimmen und für Wassersport. Doch all diese Gewässer haben die Vergangenheit nicht ertränkt: Menhire und Dolmen, romanische und gotische Kirchen, Kreuze, Sarkophage und Schlösser sind noch immer präsent. Achten Sie auf die Details eines Türsturzes, eines Waschhauses, einer Mühle oder eines Brotofens. Das bauliche und landschaftliche Erbe des Lévézou bietet Ihnen eine erstaunliche Vielfalt: Genießen Sie die Vielfalt der Formen, den Reichtum der Farben und den Glanz des Lichts. Von Pont de Salars aus fahren Sie über die Brücke, die den Viaur überspannt, wie die Salzschmuggler im Mittelalter. Nach Canet-de-Salars können Sie an den Ufern des Lac de la Gourde Wildenten, Reiher und Krickenten beobachten. Machen Sie in Alrance einen Abstecher zum Turm von Peyrebrune, einem Bergfried aus dem 14. Jahrhundert, und beobachten Sie von dort aus den See von Villefranche-de-Panat. In dieser alten befestigten Bastide können Sie eine Mahlzeit zu sich nehmen und das Régalou probieren, ein traditionelles Brot aus dem Aveyron, das aus Weizen hergestellt wird, der nur in der Region Lévézou angebaut wird. In Salles-Curan können Sie sich von den Steinen die Geschichte dieser Hauptstadt der Seen erzählen lassen. Wenn Sie schließlich nach Pont de Salars zurückkehren, machen Sie einen Abstecher nach Saint-Georges-de-Camboulas, um die romanische Kirche zu besichtigen und das Tal des Viaur zu überblicken.

Italiano :

Tra le valli del Tarn e dell’Aveyron, l’altopiano di Lévézou si eleva a quasi 900 metri di altitudine, un’alta terra di allevamento, cultura e artigianato. Il paesaggio, costellato di montagne, cascate, torbiere e gole, è stato modificato nel 1946 dalla creazione di uno dei più grandi complessi idroelettrici della Francia. Con 5.000 ettari di acqua, suddivisi in 5 laghi: il lago Pont-de-Salars, il lago Bage, il lago Gourde, il lago Pareloup (il più grande lago artificiale del sud della Francia) e il lago Villefranche-de-Panat, il Lévézou è un luogo ideale per la pesca, il nuoto e gli sport acquatici. Ma tutte queste acque non hanno annegato il passato: menhir e dolmen, chiese romaniche e gotiche, croci, sarcofagi e castelli sono ancora presenti. Prestate attenzione ai dettagli di un architrave, di un lavatoio, di un mulino o di un forno per il pane. Il patrimonio edilizio e paesaggistico di Lévézou offre una diversità sorprendente: apprezzate la varietà delle forme, la ricchezza dei colori e la brillantezza della luce. Dal Pont de Salars, prendete il ponte sul Viaur, a immagine dei contrabbandieri di sale del Medioevo. Dopo Canet-de-Salars, osservate anatre selvatiche, aironi e alzavole sulle rive del Lac de la Gourde. In Alrance, fate una deviazione verso la torre di Peyrebrune del XIV secolo e osservate il lago di Villefranche-de-Panat. In questa antica bastide fortificata, prendete in considerazione l’idea di mangiare e assaggiare il Régalou, un pane tradizionale dell’Aveyron fatto con grano prodotto solo nella zona di Lévézou. A Salles-Curan, lasciate che le pietre vi raccontino la storia di questa capitale dei laghi. Infine, tornati a Pont de Salars, fate una deviazione verso Saint-Georges-de-Camboulas per visitare la sua chiesa romanica e affacciarvi sulla valle del Viaur.

Español :

Entre los valles del Tarn y del Aveyron, la meseta del Lévézou se eleva a casi 900 m de altitud, una tierra alta de cría, cultura y artesanía. El paisaje, salpicado de montañas, cascadas, turberas y gargantas, fue modificado en 1946 por la creación de uno de los mayores complejos hidroeléctricos de Francia. Con 5.000 hectáreas de agua, divididas en 5 lagos: el de Pont-de-Salars, el de Bage, el de Gourde, el de Pareloup (el mayor lago artificial del sur de Francia) y el de Villefranche-de-Panat, el Lévézou es un lugar ideal para la pesca, la natación y los deportes acuáticos. Pero todas estas aguas no han ahogado el pasado: menhires y dólmenes, iglesias románicas y góticas, cruces, sarcófagos y castillos siguen presentes. Presta atención a los detalles de un dintel, un lavadero, un molino o un horno de pan. El patrimonio arquitectónico y paisajístico de Lévézou ofrece una diversidad asombrosa: aprecie la variedad de formas, la riqueza de colores y el brillo de la luz. Desde el Pont de Salars, tome el puente sobre el Viaur, a imagen y semejanza de los contrabandistas de sal de la Edad Media. Después de Canet-de-Salars, observe los patos salvajes, las garzas y las cercetas en las orillas del lago de la Gourde. En Alrance, desvíese hacia la torre del siglo XIV de Peyrebrune y observe el lago de Villefranche-de-Panat. En esta antigua bastida fortificada, piense en comer y degustar el Régalou, un pan tradicional del Aveyron elaborado con trigo producido únicamente en la zona de Lévézou. En Salles-Curan, deje que las piedras le cuenten la historia de esta capital de los lagos. Por último, de vuelta a Pont de Salars, desvíese hacia Saint-Georges-de-Camboulas para visitar su iglesia románica y contemplar el valle del Viaur.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-03-08 par ADT Aveyron