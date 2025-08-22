Circuit des Lavoirs de Châtillon en Bazois Châtillon-en-Bazois Nièvre
Circuit des Lavoirs de Châtillon en Bazois Châtillon-en-Bazois Nièvre vendredi 1 mai 2026.
Circuit des Lavoirs de Châtillon-en-Bazois A pieds Facile
Circuit des Lavoirs de Châtillon-en-Bazois Place de l’Église 58110 Châtillon-en-Bazois Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 7000.0 Tarif :
Circuit des lavoirs de Châtillon-en-Bazois de 7 kilomètres. Circuit disponible gratuitement à l’Office de Tourisme Bazois Loire Morvan à Châtillon-en-Bazois Durée 1h-2h
Facile
+33 3 86 84 10 18
English :
Châtillon-en-Bazois wash-house trail, 7 kilometers. Tour available free of charge from the Bazois Loire Morvan Tourist Office in Châtillon-en-Bazois Duration 1h-2h
Deutsch :
7 km langer Rundweg zu den Waschhäusern von Châtillon-en-Bazois. Rundgang kostenlos erhältlich beim Office de Tourisme Bazois Loire Morvan in Châtillon-en-Bazois Dauer 1h-2h
Italiano :
Sentiero dei lavatoi di Châtillon-en-Bazois, 7 chilometri. Tour disponibile gratuitamente presso l’Ufficio del Turismo Bazois Loire Morvan a Châtillon-en-Bazois Durata 1h-2h
Español :
Sendero de los lavaderos de Châtillon-en-Bazois, de 7 kilómetros de longitud. Recorrido disponible gratuitamente en la Oficina de Turismo de Bazois Loire Morvan en Châtillon-en-Bazois Duración 1h-2h
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data