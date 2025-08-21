Circuit des lavoirs de Dirac Dirac Charente

Circuit des lavoirs de Dirac

Circuit des lavoirs de Dirac Parking salle des fêtes 16410 Dirac Charente Nouvelle-Aquitaine

À 10 mn d’Angoulême, ce parcours entre villages et sous-bois vous fera découvrir en toute quiétude 3 lavoirs, chacun situé sur l’une des sources de l’Anguienne prenant naissance à Dirac.

English :

At 10 mn from Angoulême, this route between villages and undergrowth will make you discover in all quietness 3 wash houses, each one located on one of the sources of the Anguienne river taking birth in Dirac.

Deutsch :

10 Minuten von Angoulême entfernt können Sie auf dieser Strecke zwischen Dörfern und Unterholz in aller Ruhe 3 Waschplätze entdecken, die jeweils an einer der Quellen des in Dirac entspringenden Anguienne liegen.

Italiano :

A 10 minuti da Angoulême, questo percorso tra villaggi e sottobosco vi permetterà di scoprire 3 lavatoi, ciascuno situato su una delle sorgenti del fiume Anguienne che nasce a Dirac.

Español :

A 10 minutos de Angulema, esta ruta entre pueblos y maleza le permitirá descubrir 3 lavaderos, cada uno situado en una de las fuentes del río Anguienne que nace en Dirac.

