Circuit des lavoirs Pontpoint Oise
Circuit des lavoirs Pontpoint Oise vendredi 1 août 2025.
Circuit des lavoirs En VTT Très facile
Circuit des lavoirs salle des fêtes de Pontpoint 60700 Pontpoint Oise Hauts-de-France
Durée : 150 Distance : 9800.0 Tarif :
Pontpoint a les pieds dans l’eau, 5 lavoirs et 1 mare font l’objet de ce circuit de découverte.
Très facile
English : Circuit des lavoirs
Pontpoint has its feet in the water, with 5 wash-houses and 1 pond on this discovery tour.
Deutsch : Circuit des lavoirs
Pontpoint steht mit den Füßen im Wasser. 5 Waschhäuser und 1 Teich sind Gegenstand dieses Entdeckungsrundgangs.
Italiano :
Pontpoint ha i piedi nell’acqua, con 5 lavatoi e 1 stagno su questo percorso di scoperta.
Español : Circuit des lavoirs
Pontpoint tiene los pies en el agua, con 5 lavaderos y 1 estanque en este sendero de descubrimiento.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIM Hauts-de-France