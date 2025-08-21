Circuit des lavoirs (version courte) Pontpoint Oise

Circuit des lavoirs (version courte) A pieds Très facile

Circuit des lavoirs (version courte) salle des fêtes de Pontpoint 60700 Pontpoint Oise Hauts-de-France

Durée : 75 Distance : 5200.0 Tarif :

Pontpoint a les pieds dans l’eau, 5 lavoirs et 1 mare font l’objet de ce circuit de découverte.

Très facile

English : Circuit des lavoirs (version courte)

Pontpoint has its feet in the water, with 5 wash-houses and 1 pond on this discovery tour.

Deutsch : Circuit des lavoirs (version courte)

Pontpoint steht mit den Füßen im Wasser. 5 Waschhäuser und 1 Teich sind Gegenstand dieses Entdeckungsrundgangs.

Italiano :

Pontpoint ha i piedi nell’acqua, con 5 lavatoi e 1 stagno su questo percorso di scoperta.

Español : Circuit des lavoirs (version courte)

Pontpoint tiene los pies en el agua, con 5 lavaderos y 1 estanque en este sendero de descubrimiento.

