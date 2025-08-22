Circuit des Maquisards Lapanouse-de-Cernon Aveyron

Circuit des Maquisards

Circuit des Maquisards 12230 Lapanouse-de-Cernon Aveyron Occitanie

Ce parcours trail très accessible offre une belle escapade sur les flancs du Larzac entaillés par l’ancienne voie ferrée qui aujourd’hui a été transformée en vélo rail.

https://www.facebook.com/larzactourisme/ +33 5 65 62 23 64

English :

This very accessible trail offers a beautiful getaway on the slopes of Larzac notched by the old railway line which today has been transformed into a bike rail.

Deutsch :

Dieser leicht zugängliche Trail bietet einen schönen Ausflug zu den Hängen des Larzac, die von der alten Eisenbahnstrecke, die heute zu einem Schienenfahrrad umgebaut wurde, gekerbt wurden.

Italiano :

Questo sentiero, molto accessibile, offre una bella evasione sui pendii del Larzac, tagliati dalla vecchia linea ferroviaria, ora trasformata in pista ciclabile.

Español :

Este sendero, muy accesible, ofrece una hermosa escapada por las laderas del Larzac, cortadas por la antigua línea de ferrocarril que ahora se ha transformado en un carril bici.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-26 par ADT Aveyron