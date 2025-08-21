Circuit des Mares Caugé Eure

Circuit des Mares

Circuit des Mares 27180 Caugé Eure Normandie

Durée : 120 Distance : 8600.0 Tarif :

Idéale pour apprendre le nom des différents habitants des mares, cette balade en pleine nature, calme et ressourçante, offre, sur ses débuts, la découverte de deux mares équipées de panneaux pédagogiques. S’en suit une promenade à travers champs, où il n’est pas rare de croiser une volée de perdrix. Une fois dans le bois de Morsent, tenez vos appareils photos prêts et tendez l’oreille aux craquements des branchettes des chevreuils vous observent.

+33 2 32 24 04 43

English : Circuit des Mares

Ideal to learn the name of the different creatures that live in the ponds, this walk in the middle of nature is peaceful and restful and takes you, at the beginning, to explore two ponds with information panels. It is then followed by a walk across fields where it is sometimes possible to observe a covey of partridges. Once you get to the wood of Morsent, keep your camera ready and listen carefully for cracking branches or twigs: deer are watching you.

Deutsch :

Diese ruhige und erholsame Wanderung in der Natur ist ideal, um die Namen der verschiedenen Bewohner von Teichen zu lernen. Am Anfang dieser Wanderung entdecken Sie zwei Teiche, die mit pädagogischen Schildern ausgestattet sind. Es folgt ein Spaziergang durch die Felder, bei dem es nicht selten vorkommt, dass man einem Schwarm Rebhühner begegnet. Im Wald von Morsent sollten Sie Ihre Kameras bereithalten und auf das Knacken der Zweige achten.

Italiano :

Ideale per imparare i nomi dei diversi abitanti degli stagni, questa tranquilla e rigenerante passeggiata nella natura inizia con la scoperta di due stagni dotati di pannelli didattici. Segue una passeggiata tra i campi, dove non è raro imbattersi in uno stormo di pernici. Una volta giunti nel bosco di Morsent, preparate le macchine fotografiche e ascoltate il crepitio dei rami: i caprioli vi stanno osservando.

Español :

Ideal para aprender los nombres de los diferentes habitantes de los estanques, este tranquilo y rejuvenecedor paseo por la naturaleza comienza con el descubrimiento de dos estanques equipados con paneles educativos. Le sigue un paseo por los campos, donde no es raro cruzarse con una bandada de perdices. Una vez en el bosque de Morsent, prepare sus cámaras y preste atención al crepitar de las ramas: los corzos le están observando.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme