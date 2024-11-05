Circuit des Marots Voulaines-les-Templiers Côte-d’Or

Circuit des Marots Voulaines-les-Templiers Côte-d’Or vendredi 1 août 2025.

Circuit des Marots A pieds Facile

Circuit des Marots 21290 Voulaines-les-Templiers Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Cette balade rythmée par les étangs et le son des canards, foulques, milouins, hérons ou autres oiseaux aquatiques est garantie 100% nature. Alors n’hésitez pas et optez pour ce petit paradis à l’ombre des grands hêtres et des chênes parfois plus que centenaires.

Facile

English :

This walk, punctuated by ponds and the sound of ducks, coots, kites, herons and other aquatic birds, is guaranteed to be 100% natural. So don’t hesitate and opt for this little paradise in the shade of the big beeches and oaks, some of which are more than a hundred years old.

Deutsch :

Dieser Spaziergang, der von den Teichen und dem Klang der Enten, Blässhühner, Milane, Reiher oder anderer Wasservögel bestimmt wird, ist garantiert 100% Natur. Zögern Sie also nicht und entscheiden Sie sich für dieses kleine Paradies im Schatten großer Buchen und manchmal mehr als hundert Jahre alter Eichen.

Italiano :

Questa passeggiata, punteggiata da stagni e dal suono di anatre, folaghe, nibbi, aironi e altri uccelli acquatici, è garantita al 100% dalla natura. Non esitate quindi a scegliere questo piccolo paradiso all’ombra di grandi faggi e querce, alcune delle quali ultracentenarie.

Español :

Este paseo, salpicado de estanques y del sonido de patos, fochas, milanos, garzas y otras aves acuáticas, está garantizado al 100%. Así que no lo dude y opte por este pequeño paraíso a la sombra de las grandes hayas y robles, algunos de ellos centenarios.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data