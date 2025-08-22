Circuit des Moines Périgny Allier
Circuit des Moines Périgny Allier vendredi 1 mai 2026.
Circuit des Moines
Circuit des Moines 03120 Périgny Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Circuit idéal car accessible à tous avec son faible dénivelé. Vous évoluerez dans un cadre bucolique changeant.
https://www.lapalisse-tourisme.com/ +33 4 70 99 08 39
English :
Ideal circuit because accessible to all with its low difference in level. You will evolve in a changing bucolic setting.
Deutsch :
Idealer Rundweg, da er mit seinem geringen Höhenunterschied für alle zugänglich ist. Sie werden sich in einer wechselnden bukolischen Umgebung bewegen.
Italiano :
Si tratta di un circuito ideale perché è accessibile a tutti grazie al suo basso dislivello. Vi evolverete in un ambiente bucolico e mutevole.
Español :
Se trata de un circuito ideal porque es accesible para todos gracias a su escaso desnivel. Evolucionará en un entorno bucólico cambiante.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme