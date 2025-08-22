Circuit des Moines Périgny Allier

Circuit des Moines Périgny Allier vendredi 1 mai 2026.

Circuit des Moines

Circuit des Moines 03120 Périgny Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Circuit idéal car accessible à tous avec son faible dénivelé. Vous évoluerez dans un cadre bucolique changeant.

https://www.lapalisse-tourisme.com/   +33 4 70 99 08 39

English :

Ideal circuit because accessible to all with its low difference in level. You will evolve in a changing bucolic setting.

Deutsch :

Idealer Rundweg, da er mit seinem geringen Höhenunterschied für alle zugänglich ist. Sie werden sich in einer wechselnden bukolischen Umgebung bewegen.

Italiano :

Si tratta di un circuito ideale perché è accessibile a tutti grazie al suo basso dislivello. Vi evolverete in un ambiente bucolico e mutevole.

Español :

Se trata de un circuito ideal porque es accesible para todos gracias a su escaso desnivel. Evolucionará en un entorno bucólico cambiante.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme