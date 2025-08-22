Circuit des moulins Mesples Allier
Circuit des moulins Mesples Allier vendredi 1 mai 2026.
Circuit des moulins
Circuit des moulins 10 Rue de la Mairie 03370 Mesples Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Niché au cœur du Pays d’Huriel, ce circuit familial vous fera découvrir les nombreux moulins qui parsèment l’Arnon.
https://www.cc-pays-huriel.com/ +33 4 70 51 63 36
English :
Nestled in the heart of the Pays d’Huriel, this family-friendly trail takes in the many mills dotting the Arnon.
Deutsch :
Dieser familienfreundliche Rundweg im Herzen des Pays d’Huriel führt Sie zu den zahlreichen Mühlen, die den Arnon säumen.
Italiano :
Situato nel cuore della regione di Huriel, questo percorso per famiglie comprende i numerosi mulini che si trovano lungo l’Arnon.
Español :
Enclavado en el corazón de la región de Huriel, este sendero familiar recorre los numerosos molinos que salpican el Arnón.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-28 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme