Circuit des moulins Mesples Allier

Circuit des moulins

Circuit des moulins 10 Rue de la Mairie 03370 Mesples Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Niché au cœur du Pays d’Huriel, ce circuit familial vous fera découvrir les nombreux moulins qui parsèment l’Arnon.

https://www.cc-pays-huriel.com/ +33 4 70 51 63 36

English :

Nestled in the heart of the Pays d’Huriel, this family-friendly trail takes in the many mills dotting the Arnon.

Deutsch :

Dieser familienfreundliche Rundweg im Herzen des Pays d’Huriel führt Sie zu den zahlreichen Mühlen, die den Arnon säumen.

Italiano :

Situato nel cuore della regione di Huriel, questo percorso per famiglie comprende i numerosi mulini che si trovano lungo l’Arnon.

Español :

Enclavado en el corazón de la región de Huriel, este sendero familiar recorre los numerosos molinos que salpican el Arnón.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-28 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme