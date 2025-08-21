Circuit des moulins de la Cléry Courtemaux Loiret

Circuit des moulins de la Cléry A pieds

Circuit des moulins de la Cléry Place de l’église 45320 Courtemaux Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 7500.0 Tarif :

Au cœur du Gâtinais, la vallée de la Cléry (ou Clairis), ses moulins et ses vallonnements offrent aux randonneurs de magnifiques points de vue contrastant avec les plaines céréalières environnantes.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Cléry mills path

In the heart of the Gâtinais area, the Cléry (or Clairis) valley with its mills and dells offers walkers a few magnificent viewpoints that contrast with the surrounding crop fields.

Deutsch :

Im Herzen des Gâtinais bieten das Tal der Cléry (oder Clairis), seine Mühlen und seine Hügellandschaft Wanderern wunderschöne Aussichtspunkte, die im Kontrast zu den umliegenden Getreideebenen stehen.

Italiano :

Nel cuore del Gâtinais, la valle del Cléry (o Clairis), i suoi mulini e le sue valli offrono agli escursionisti magnifici panorami in contrasto con le pianure cerealicole circostanti.

Español :

En el corazón del Gâtinais, el valle de Cléry (o Clairis), sus molinos y sus valles ofrecen a los excursionistas unas vistas magníficas que contrastan con las llanuras cerealistas de los alrededores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-20 par SIT Centre-Val de Loire