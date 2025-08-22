Circuit des Moulins Les Moitiers-d’Allonne Manche

Circuit des Moulins

Circuit des Moulins 50270 Les Moitiers-d’Allonne Manche Normandie

Durée : 150 Distance : 10000.0 Tarif :

Les amoureux de solitude et de vieilles pierres seront comblés.

Sentier idéal à parcourir au printemps pour écouter le chant des oiseaux ou pour observer les fleurs qui recouvrent les abords des chemins…

English : Circuit des Moulins

Lovers of solitude and old stones will be satisfied.

An ideal path to walk in the springtime to listen to the birds singing or to observe the flowers that cover the edges of the paths…

Deutsch :

Liebhaber von Einsamkeit und alten Steinen kommen hier voll auf ihre Kosten.

Ein idealer Weg, um im Frühling dem Gesang der Vögel zu lauschen oder die Blumen zu beobachten, die die Wegränder bedecken…

Italiano :

Gli amanti della solitudine e delle vecchie pietre ne saranno entusiasti.

Un sentiero ideale da percorrere in primavera per ascoltare il canto degli uccelli o per osservare i fiori che ricoprono i bordi dei sentieri…

Español :

Los amantes de la soledad y de las piedras antiguas estarán encantados.

Un camino ideal para recorrer en primavera y escuchar el canto de los pájaros u observar las flores que cubren los bordes de los caminos…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme