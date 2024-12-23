Circuit des moulins Le Clerjus Vosges

Circuit Les Moulins (en 1812 on recensait 11 moulins sur la commune)

Partons à la découverte du village Le Clerjus à quelques kilomètres de Bains-les-Bains, venez prendre l’air entre ruisseaux, étangs et forêts magnifiques. Petit village rural au détour duquel un patrimoine authentique (croix, calvaires sites historiques, point de vue…) vous surprendra et vous découvrirez un havre de paix préservé.

Balisage anneau rouge sur tout le parcours

Départ Maison des associations du Clerjus (champ de foire)

Depuis la maison , suivez le balisage anneau rouge et montez la rue des écoles menant vers la mairie. Admirez à gauche l’église reconstruite en 1823 sur l’ancienne datant du 12e siècle. Tournez ensuite un peu à gauche dans la rue de la Chaudeau puis bifurquer à droite rue des Jardins, ensuite à gauche vers la Croix de mission, à côté des cerisiers, érigée en souvenir d’une mission en 1873 avant de prendre le chemin empierré sur la gauche.

Continuez ensuite à travers champs jusqu’à l’entrée de la forêt où vous longez les ruines d’un ancien mur. Descendez la pente et sur votre droite partez découvrir ( 30m) un sanctuaire , dédié à Notre Dame des charbonniers.

Reprenez le sentier et descendez juqu’à la route, observez à gauche une réplique de la grotte de Lourdes dédiée à la Sainte Vierge qui a été érigée par Monsieur Charles De Buyer en 1926 en souvenir de son épouse née Hélène De La Salle, décédée en 1927.

Prenez la première route à gauche longeant la Chapelle de la Chaudeau et admirez au passage les ruines des anciennes usines métallurgiques. Suivez la Semouse puis au bout de la route, après avoir marché 1 km, tournez à droite (anneau rouge), longez la ferme et continuez dans le champ, puis la forêt. Arrivé sur la route prenez à gauche, vous passez à coté de la source des Foulots, descendez et tournez à droite devant le Moulin Greget, en bas prenez le sentier qui monte à gauche entre les palis. Ensuite à gauche un chemin vous mène au hameau de Sous le Bois. Vous traversez la Franouse (ruisseau), tournez à gauche, et à 100 m entrez dans la forêt. Restez sur ce chemin jusqu’à traverser le petit ruisseau du Hallot, à gauche (anneau rouge) suivez le chemin jusqu’à l’étang du Moulin Bigey. Remontez vers la forêt et admirez encore les palis… Ce sont des pierres plates encrées verticalement dans le sol, elles se situent dans le secteur de la Vôge et servaient autrefois à délimiter, jardins,terrains ou bien chemins…

Poursuivez tout droit ce sentier, revenez sur la route et remontez à droite vers le village, le long du cimetière, rejoignez le point de départ par la rue de la Chaudeau.

Merci au club vosgien et à l’ASCL Le Clerjus pour la réalisation de cette randonnée et du travail fait par ces équipes tout au long de l’année pour baliser et entretenir ces chemins.

English :

Les Moulins tour (in 1812, there were 11 mills in the commune)

Let’s explore the village of Le Clerjus, just a few kilometers from Bains-les-Bains, and get some fresh air between streams, ponds and magnificent forests. This small rural village with its authentic heritage (crosses, calvaries, historic sites, viewpoints…) will surprise you and you’ll discover an unspoilt haven of peace.

Red ring markers all along the route

Start: Maison des associations du Clerjus (fairground)

From the Maison des Associations du Clerjus, follow the red ring markers up Rue des Ecoles towards the town hall. On your left, admire the church rebuilt in 1823 on the site of the 12th-century church. Then turn left into rue de la Chaudeau, then right into rue des Jardins, then left towards the Mission Cross, beside the cherry trees, erected in memory of a mission in 1873, before taking the gravel path on the left.

Continue across the fields to the entrance to the forest, where you pass the ruins of an ancient wall. Go down the slope and, on your right (30m), discover a sanctuary dedicated to Notre Dame des charbonniers.

Return to the path and descend to the road. On your left, observe a replica of the Lourdes grotto dedicated to the Blessed Virgin, erected by Monsieur Charles De Buyer in 1926 in memory of his wife, née Hélène De La Salle, who died in 1927.

Take the first left along the Chapelle de la Chaudeau, admiring the ruins of the old metallurgical works. Follow the Semouse, then at the end of the road, after walking 1 km, turn right (red ring), skirting the farm and continuing into the field, then the forest. When you reach the road, turn left, passing the Foulots spring, go downhill and turn right in front of the Moulin Greget, at the bottom take the path which climbs to the left between the palis. Then, on the left, a path leads you to the hamlet of Sous le Bois. Cross the Franouse (stream), turn left and after 100 m enter the forest. Stay on this path until you cross the small Hallot stream, then turn left (red ring) and follow the path to the Moulin Bigey pond. Return to the forest and admire the palis again… These are flat stones set vertically into the ground, found in the Vôge region and once used to demarcate gardens, plots of land or paths…

Go straight ahead along this path, back onto the road and up to the village on the right, along the cemetery and back to the starting point via rue de la Chaudeau.

Many thanks to the Club Vosgien and ASCL Le Clerjus for making this hike possible, and for the work they do all year round to mark out and maintain these paths.

Deutsch :

Rundgang « Les Moulins » (1812 wurden in der Gemeinde 11 Mühlen gezählt)

Entdecken Sie das Dorf Le Clerjus, das nur wenige Kilometer von Bains-les-Bains entfernt liegt. Hier können Sie zwischen Bächen, Teichen und wunderschönen Wäldern frische Luft schnappen. Ein kleines ländliches Dorf, dessen authentisches Kulturerbe (Kreuze, Kalvarienberge, historische Stätten, Aussichtspunkte usw.) Sie überraschen wird, und Sie werden eine geschützte Oase des Friedens entdecken.

Markierung: roter Ring auf der gesamten Strecke

Start: Maison des associations du Clerjus (Messegelände)

Folgen Sie vom Haus aus der Markierung mit dem roten Ring und gehen Sie die Rue des écoles hinauf, die zum Rathaus führt. Bewundern Sie auf der linken Seite die Kirche, die 1823 auf der alten aus dem 12. Biegen Sie dann ein wenig nach links in die Rue de la Chaudeau ab, dann nach rechts in die Rue des Jardins, dann nach links zum Missionskreuz neben den Kirschbäumen, das zur Erinnerung an eine Mission im Jahr 1873 errichtet wurde, bevor Sie den Schotterweg auf der linken Seite nehmen.

Gehen Sie dann weiter durch die Felder bis zum Eingang des Waldes, wo Sie an den Ruinen einer alten Mauer entlanggehen. Gehen Sie den Hang hinunter und entdecken Sie auf der rechten Seite (30 m) einen Schrein, der Notre Dame des charbonniers gewidmet ist.

Folgen Sie dem Weg zurück und gehen Sie bis zur Straße hinunter. Auf der linken Seite sehen Sie eine Nachbildung der Grotte von Lourdes, die der Heiligen Jungfrau gewidmet ist und 1926 von Charles De Buyer zum Gedenken an seine Frau Hélène De La Salle, die 1927 verstarb, errichtet wurde.

Nehmen Sie die erste Straße links, die an der Chapelle de la Chaudeau vorbeiführt, und bewundern Sie im Vorbeifahren die Ruinen der alten Metallwerke. Folgen Sie dem Fluss Semouse und biegen Sie am Ende der Straße nach 1 km Fußweg rechts ab (roter Ring), gehen Sie am Bauernhof vorbei und weiter durch das Feld und dann durch den Wald. An der Straße angekommen biegen Sie links ab, Sie kommen an der Quelle von Foulots vorbei, steigen ab und biegen vor der Moulin Greget rechts ab, unten nehmen Sie den Pfad, der links zwischen den Palis hinauf führt. Dann biegen Sie links auf einen Weg ab, der Sie zum Weiler Sous le Bois führt. Sie überqueren die Franouse (Bach), biegen links ab und gehen nach 100 m in den Wald hinein. Bleiben Sie auf diesem Weg, bis Sie den kleinen Bach Hallot überqueren. Links (roter Ring) folgen Sie dem Weg bis zum Teich Moulin Bigey. Gehen Sie wieder hinauf in den Wald und bewundern Sie erneut die Palis… Das sind flache Steine, die senkrecht in den Boden eingelassen sind. Sie befinden sich im Gebiet der Vôge und dienten früher zur Abgrenzung von Gärten, Grundstücken oder Wegen…

Folgen Sie dem Weg geradeaus, kehren Sie zur Straße zurück und gehen Sie rechts hinauf zum Dorf, am Friedhof vorbei, bis Sie den Ausgangspunkt über die Rue de la Chaudeau erreichen.

Vielen Dank an den Vogesenclub und den ASCL Le Clerjus für die Durchführung dieser Wanderung und die Arbeit, die diese Teams das ganze Jahr über leisten, um diese Wege zu markieren und instand zu halten.

Italiano :

Sentiero dei Moulins (nel 1812 c’erano 11 mulini nel comune)

Venite a scoprire il villaggio di Le Clerjus, a pochi chilometri da Bains-les-Bains, e a prendere un po’ d’aria fresca tra ruscelli, stagni e magnifiche foreste. Un piccolo villaggio rurale con un patrimonio autentico (croci, calvari, siti storici, punti panoramici, ecc.) vi sorprenderà e scoprirete un’oasi di pace incontaminata.

Segnali rossi ad anello lungo tutto il percorso

Partenza: Maison des associations du Clerjus (fiera)

Dalla casa, seguite le indicazioni dell’anello rosso lungo la rue des écoles in direzione del municipio. Sulla sinistra si trova la chiesa, ricostruita nel 1823 sul sito della chiesa del XII secolo. Svoltate a sinistra in rue de la Chaudeau, poi a destra in rue des Jardins, quindi a sinistra verso la Croce della Missione, accanto ai ciliegi, eretta in memoria di una missione nel 1873, prima di imboccare il sentiero di ghiaia sulla sinistra.

Si prosegue attraverso i campi fino all’ingresso del bosco, dove si incontrano le rovine di un antico muro. Scendere il pendio e scoprire sulla destra (30 m) un’edicola dedicata a Notre Dame des charbonniers.

Sulla sinistra si trova una replica della grotta di Lourdes dedicata alla Beata Vergine, eretta da Charles De Buyer nel 1926 in memoria della moglie Hélène De La Salle, morta nel 1927.

Imboccate la prima strada a sinistra che costeggia la Chapelle de la Chaudeau e ammirate, al suo passaggio, le rovine dell’antico stabilimento metallurgico. Seguite la Semouse poi, alla fine della strada, dopo aver camminato per 1 km, girate a destra (anello rosso), costeggiate la fattoria e proseguite nel campo, poi nel bosco. Arrivati alla strada, si gira a sinistra, passando davanti alla sorgente Foulots, si scende e si gira a destra davanti al mulino Greget. In fondo, si prende il sentiero che sale a sinistra tra i pali. Poi, sulla sinistra, un sentiero conduce alla frazione di Sous le Bois. Attraversare il Franouse (torrente), girare a sinistra e dopo 100 m entrare nel bosco. Rimanere su questo sentiero fino ad attraversare il piccolo torrente Hallot, quindi svoltare a sinistra (anello rosso) e seguire il sentiero fino allo stagno del Moulin Bigey. Risalite verso il bosco e ammirate di nuovo i palis… Si tratta di pietre piatte incastonate verticalmente nel terreno, presenti nella zona del Vôge e utilizzate un tempo per delimitare giardini, appezzamenti di terreno e sentieri…

Proseguire dritti lungo questo sentiero, tornare alla strada e svoltare a destra verso il villaggio, costeggiando il cimitero, per tornare al punto di partenza attraverso rue de la Chaudeau.

Si ringraziano il Club Vosgien e l’ASCL Le Clerjus per l’organizzazione di questa passeggiata e per il lavoro svolto durante tutto l’anno per tracciare e mantenere questi sentieri.

Español :

Sendero de Les Moulins (en 1812 había 11 molinos en el municipio)

Venga a descubrir el pueblo de Le Clerjus, a pocos kilómetros de Bains-les-Bains, y respire aire puro entre arroyos, estanques y magníficos bosques. Un pequeño pueblo rural con un patrimonio auténtico (cruces, calvarios, lugares históricos, miradores, etc.) le sorprenderá y descubrirá un remanso de paz virgen.

Anillos rojos a lo largo de todo el recorrido

Salida: Maison des associations du Clerjus (recinto ferial)

Desde la casa, siga las señales del anillo rojo por la rue des écoles en dirección al ayuntamiento. A la izquierda se encuentra la iglesia, reconstruida en 1823 en el emplazamiento de la iglesia del siglo XII. Gire a la izquierda por la rue de la Chaudeau, luego a la derecha por la rue des Jardins, después a la izquierda hacia la Cruz de la Misión, junto a los cerezos, erigida en memoria de una misión en 1873, antes de tomar el camino de grava de la izquierda.

Continúe por los campos hasta llegar a la entrada del bosque, donde pasará junto a las ruinas de una antigua muralla. Baje la pendiente y a su derecha (30 m) descubrirá un santuario dedicado a Notre Dame des charbonniers.

Vuelva al camino y descienda hasta la carretera. A la izquierda encontrará una réplica de la gruta de Lourdes dedicada a la Virgen, erigida por Charles De Buyer en 1926 en memoria de su esposa, de soltera Hélène De La Salle, fallecida en 1927.

Tome la primera carretera a la izquierda junto a la Chapelle de la Chaudeau y admire al pasar las ruinas de la antigua metalúrgica. Siga por la Semouse y, al final de la carretera, después de caminar 1 km, gire a la derecha (anillo rojo), pase junto a la granja y continúe por el campo, después por el bosque. Al llegar a la carretera, girar a la izquierda, pasar la fuente de Foulots, bajar y girar a la derecha delante del molino Greget. Al fondo, tomar el camino que sube a la izquierda entre los palis. Luego, a la izquierda, un camino le lleva a la aldea de Sous le Bois. Cruce el Franouse (arroyo), gire a la izquierda y después de 100 m entre en el bosque. Siga por este camino hasta cruzar el pequeño arroyo Hallot, después gire a la izquierda (anillo rojo) y siga el camino hasta el estanque de Moulin Bigey. Vuelva a subir hacia el bosque y admire de nuevo los palis… Se trata de piedras planas clavadas verticalmente en el suelo que se encuentran en la zona de Vôge y que antiguamente se utilizaban para delimitar jardines, parcelas y caminos…

Siga recto por este sendero, regrese a la carretera y gire a la derecha en dirección al pueblo, a lo largo del cementerio, para volver al punto de partida por la rue de la Chaudeau.

Muchas gracias al Club Vosgien y a la ASCL Le Clerjus por la organización de este paseo y por el trabajo que realizan durante todo el año para balizar y mantener estos senderos.

