Circuit des noms gravés des Soldats USA Celles-sur-Plaine Vosges

Circuit des noms gravés des Soldats USA 88110 Celles-sur-Plaine Vosges Grand Est

Durée : Distance : 1200.0

Circuit de randonnée en moyenne montagne

La Halte Celles-sur-Plaine

Distance 1,2 km pour 58 mètres de dénivelé.

Balisage triangle rouge.

Facile

English :

Mid-mountain hiking trail

La Halte Celles-sur-Plaine

Distance: 1.2 km with 58 m vertical drop.

Marking: red triangle.

Deutsch :

Rundwanderung in einem Mittelgebirge

La Halte Celles-sur-Plaine

Entfernung: 1,2 km bei 58 m Höhenunterschied.

Markierung: rotes Dreieck.

Italiano :

Sentiero di media montagna

La Halte Celles-sur-Plaine

Distanza: 1,2 km con un dislivello di 58 metri.

Segnaletica: triangolo rosso.

Español :

Ruta de senderismo de media montaña

La Halte Celles-sur-Plaine

Distancia: 1,2 km con un desnivel de 58 metros.

Señalización: triángulo rojo.

