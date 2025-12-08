Circuit des noms gravés des Soldats USA Celles-sur-Plaine Vosges

Circuit de randonnée en moyenne montagne
La Halte Celles-sur-Plaine
Distance 1,2 km pour 58 mètres de dénivelé.
Balisage triangle rouge.
Facile

http://www.vosges-portes-alsace.fr/   +33 3 29 41 28 65

English :

Mid-mountain hiking trail
La Halte Celles-sur-Plaine
Distance: 1.2 km with 58 m vertical drop.
Marking: red triangle.

Deutsch :

Rundwanderung in einem Mittelgebirge
La Halte Celles-sur-Plaine
Entfernung: 1,2 km bei 58 m Höhenunterschied.
Markierung: rotes Dreieck.

Italiano :

Sentiero di media montagna
La Halte Celles-sur-Plaine
Distanza: 1,2 km con un dislivello di 58 metri.
Segnaletica: triangolo rosso.

Español :

Ruta de senderismo de media montaña
La Halte Celles-sur-Plaine
Distancia: 1,2 km con un desnivel de 58 metros.
Señalización: triángulo rojo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par Système d’information touristique Lorrain