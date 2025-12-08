Circuit des noms gravés des Soldats USA Celles-sur-Plaine Vosges
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit des noms gravés des Soldats USA 88110 Celles-sur-Plaine Vosges Grand Est
Durée : Distance : 1200.0
Circuit de randonnée en moyenne montagne
La Halte Celles-sur-Plaine
Distance 1,2 km pour 58 mètres de dénivelé.
Balisage triangle rouge.
Facile
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 41 28 65
English :
Mid-mountain hiking trail
La Halte Celles-sur-Plaine
Distance: 1.2 km with 58 m vertical drop.
Marking: red triangle.
Deutsch :
Rundwanderung in einem Mittelgebirge
La Halte Celles-sur-Plaine
Entfernung: 1,2 km bei 58 m Höhenunterschied.
Markierung: rotes Dreieck.
Italiano :
Sentiero di media montagna
La Halte Celles-sur-Plaine
Distanza: 1,2 km con un dislivello di 58 metri.
Segnaletica: triangolo rosso.
Español :
Ruta de senderismo de media montaña
La Halte Celles-sur-Plaine
Distancia: 1,2 km con un desnivel de 58 metros.
Señalización: triángulo rojo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par Système d’information touristique Lorrain