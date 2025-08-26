Circuit des oies sauvages Hindisheim Bas-Rhin

Circuit des oies sauvages

Circuit des oies sauvages rue du Stade 67150 Hindisheim Bas-Rhin Grand Est

Durée : 120 Distance : 10000.0 Tarif :

Ce circuit vous conduit à travers la forêt, à la découverte du patrimoine naturel d’Hindisheim.

http://www.grandried.alsace/ +33 3 88 98 14 33

English :

This tour takes you through the forest to discover Hindisheim’s natural heritage.

Deutsch :

Dieser Rundgang führt Sie durch den Wald, um das Naturerbe von Hindisheim zu entdecken.

Italiano :

Questo percorso vi porta attraverso la foresta alla scoperta del patrimonio naturale di Hindisheim.

Español :

Este sendero le lleva a través del bosque para descubrir el patrimonio natural de Hindisheim.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-05 par Système d’informations touristique Alsace