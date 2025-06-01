Circuit des panoramas Tromborn Moselle

Circuit des panoramas Tromborn Moselle vendredi 1 août 2025.

Circuit des panoramas Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit des panoramas 57320 Tromborn Moselle Grand Est

Durée : 180 Distance : 11100.0 Tarif :

Au départ des hauteurs de Tromborn, vous débutez votre randonnée par l’un des plus beaux panoramas qu’offre la Moselle, avec une vue qui s’étend au-delà des Pays Messin, des Trois Frontières et du Warndt. Vous êtes immergés en pleine nature, tantôt dans des vallées forestières ponctuées de clairières parsemées d’étangs, tantôt sur des plateaux de cultures céréalières.

https://www.paysboulageois.fr/ +33 3 87 79 52 90

English :

From the heights of Tromborn, you start your hike with one of the most beautiful panoramas of the Moselle, with a view that extends beyond the Pays Messin, the Trois Frontières and the Warndt. You are immersed in nature, sometimes in forest valleys punctuated by clearings dotted with ponds, sometimes on plateaux of cereal crops.

Deutsch :

Von den Höhen von Tromborn aus beginnt Ihre Wanderung mit einem der schönsten Panoramen der Mosel, das über das Pays Messin, das Pays des Trois Frontières und den Warndt hinausreicht. Sie befinden sich inmitten der Natur, mal in Waldtälern, die von Lichtungen mit Weihern durchsetzt sind, mal auf Hochebenen mit Getreideanbau.

Italiano :

Partendo dalle alture di Tromborn, si inizia l’escursione con uno dei più bei panorami offerti dalla Mosella, con una vista che si estende oltre il Pays Messin, le Trois Frontières e il Warndt. Sarete immersi nella natura, a volte in valli forestali punteggiate da radure con stagni, a volte su altopiani coltivati a cereali.

Español :

Partiendo de las alturas de Tromborn, comenzará su caminata con uno de los más bellos panoramas que ofrece el Mosela, con una vista que se extiende más allá del Pays Messin, las Trois Frontières y el Warndt. Estará inmerso en la naturaleza, a veces en valles forestales salpicados de claros salpicados de estanques, a veces en mesetas de cultivos de cereales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-28 par Système d’information touristique Lorrain