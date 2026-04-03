Circuit des petits Gués Cussangy Aube

Circuit des petits Gués

Circuit des petits Gués 10210 Cussangy Aube Grand Est

Durée : 120 Distance : 5058.0 Tarif :

Au départ du parking face à la mairie de Cussangy, emprunter à droite la rue des Cannes (D 27), passer devant la salle des fêtes. On arrive rapidement à une bifurcation. Emprunter à droite la petite route. Déboucher sur une route perpendiculaire, la route de Turgy (D 125) que l’on suit à droite.

Contourner par la gauche la grande mare triangulaire et continuer par la route pour sortir de Cussangy. Atteindre la D 444.

Juste avant la route, s’engager à gauche dans un chemin bordé sur la gauche par des arbres. À l’amorce d’un virage sur la droite, parvenir à un embranchement de chemins (gué sur la gauche).

Rester à droite sur le chemin des Bruyères, tantôt en lisière, tantôt en sous-bois. Atteindre un départ de chemin sur la gauche.

Aller à gauche et rejoindre le chemin de Chaource (au nord) à Cussangy (au sud) ; l’emprunter à droite et, après un virage en épingle à cheveux, continuer dans le prolongement par la voie des

Noués (ou Nouet fossé où l’eau déborde, lieu bas et humide). Laisser une cabane de chasse sur la droite, longer une belle petite mare.

Emprunter à droite la rue Quenotte ( quenetter signifie fureter, chercher avec une intention cachée) et passer devant les vestiges d’un lavoir dénommé Petit Gué . Quelques mètres plus loin,

atteindre un embranchement.

Emprunter à droite le chemin du Haut des Pâtures (où l’on peut admirer la limite entre champs cultivés et forêt) jusqu’à la route des Granges (D 27) ; la suivre à gauche.

Faire un petit détour à droite pour visiter un lavoir. Avec un peu de chance, on pourra surprendre le héron, pêchant dans la mare.

Au croisement de la route des Granges et de celle de Turgy, il est recommandé de s’arrêter à la champignonnière de Mme Poulain pour faire provisions de champignons variés et de produits locaux.

À la sortie, prendre à gauche la route de Turgy sur environ 350 m.

S’engager à droite dans l’impasse du Serpent. Arrivé à un transformateur, prendre à droite la D 27 et rejoindre le point de départ.

> Une promenade supplémentaire peut conduire au lavoir de Roma (voir tracé en tirets) vue sur le val Bazin et visite du lavoir.

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English :

From the parking lot opposite Cussangy town hall, turn right onto rue des Cannes (D27), passing the village hall. You’ll soon come to a fork in the road. Turn right onto the small road. This leads to a perpendicular road, the Route de Turgy (D 125), which you follow to the right.

Turn left around the large triangular pond and continue along the road out of Cussangy. Reach the D 444.

Just before the road, turn left onto a tree-lined track. At the start of a right-hand bend, reach a fork in the road (ford on the left).

Keep right on the Chemin des Bruyères, sometimes at the edge, sometimes in the undergrowth. Reach the start of a path on the left.

Go left and join the road from Chaource (north) to Cussangy (south); take this road on the right and, after a hairpin bend, continue along it via the voie des Noués (or Nouet)

Noués (or Nouet ? ditch where water overflows, low, damp place). Leaving a hunting hut on your right, drive alongside a lovely little pond.

Turn right into rue Quenotte ( quenetter means to snoop around, to search with hidden intent) and pass the remains of a washhouse known as Petit Gué . A few metres further on,

reach a fork in the road.

Turn right onto the Chemin du Haut des Pâtures (where you can admire the boundary between cultivated fields and forest) to the Route des Granges (D27), which you follow to the left.

Make a small detour to the right to visit a wash-house. If you’re lucky, you may spot a heron fishing in the pond.

At the junction of the Granges and Turgy roads, we recommend a stop at Madame Poulain?s mushroom farm, where you can stock up on a variety of mushrooms and local produce.

At the exit, turn left onto the Route de Turgy for about 350 m.

Turn right into impasse du Serpent. At a transformer, turn right onto the D27 and return to the starting point.

> An additional walk can take you to the Roma washhouse (see dashed line), with views over the Val Bazin and a visit to the washhouse.

Deutsch :

Vom Parkplatz gegenüber dem Rathaus von Cussangy aus biegen Sie rechts in die Rue des Cannes (D 27) ein und gehen an der Festhalle vorbei. Sie kommen schnell an eine Abzweigung. Biegen Sie rechts auf die kleine Straße ab. Sie münden in eine senkrecht verlaufende Straße, die Route de Turgy (D 125), der Sie rechts folgen.

Gehen Sie links um den großen dreieckigen Teich herum und weiter auf der Straße, um Cussangy zu verlassen. Sie erreichen die D 444.

Kurz vor der Straße biegen Sie links in einen Weg ein, der auf der linken Seite von Bäumen gesäumt wird. Nach einer Rechtskurve kommen Sie zu einer Weggabelung (Furt auf der linken Seite).

Halten Sie sich rechts auf dem Heidekrautweg, der teils am Waldrand, teils im Unterholz verläuft. Sie kommen zu einer Weggabelung auf der linken Seite.

Gehen Sie nach links und stoßen Sie auf den Weg von Chaource (im Norden) nach Cussangy (im Süden), den Sie nach rechts nehmen und nach einer Haarnadelkurve auf dem Weg des

Noués (oder Nouet? Graben, wo das Wasser überläuft, niedriger und feuchter Ort). Lassen Sie eine Jagdhütte rechts liegen und gehen Sie an einem schönen kleinen Teich entlang.

Biegen Sie rechts in die Rue Quenotte ein ( quenetter bedeutet schnüffeln , mit versteckter Absicht suchen) und gehen Sie an den Überresten eines Waschhauses namens Petit Gué vorbei. Ein paar Meter weiter,

erreichen Sie eine Abzweigung.

Gehen Sie rechts auf den Chemin du Haut des Pâtures (wo Sie die Grenze zwischen Ackerland und Wald sehen können) bis zur Route des Granges (D 27), der Sie nach links folgen.

Machen Sie einen kleinen Abstecher nach rechts, um ein Waschhaus zu besichtigen. Mit etwas Glück kann man den Reiher beim Fischen im Teich beobachten.

An der Kreuzung der Route des Granges und der Route de Turgy empfiehlt es sich, bei der Champignonzucht von Mme Poulain anzuhalten, um sich mit verschiedenen Pilzen und lokalen Produkten einzudecken.

Am Ausgang biegen Sie links in die Route de Turgy ein und folgen ihr etwa 350 m.

Biegen Sie rechts in die Impasse du Serpent ein. An einem Transformator biegen Sie rechts auf die D 27 ab und gelangen zum Ausgangspunkt.

> Ein weiterer Spaziergang kann zum Waschhaus von Roma führen (siehe gestrichelte Linie): Blick auf das Bazin-Tal und Besichtigung des Waschhauses.

Italiano :

Dal parcheggio di fronte al municipio di Cussangy, svoltare a destra in rue des Cannes (D27), passando davanti al municipio. In breve tempo si arriva a un bivio. Prendere la stradina a destra. Questa conduce a una strada perpendicolare, la Route de Turgy (D 125), che si segue a destra.

Aggirate il grande stagno triangolare sulla sinistra e proseguite lungo la strada che esce da Cussangy. Raggiungere la D 444.

Poco prima della strada, si gira a sinistra su un sentiero delimitato a sinistra da alberi. All’inizio di una curva a destra, si incontra un bivio (guado a sinistra).

Mantenere la destra sul Chemin des Bruyères, a volte al margine del bosco, a volte nel sottobosco. Raggiungere l’inizio di una pista sulla sinistra.

Andare a sinistra e immettersi sulla strada che da Chaource (nord) porta a Cussangy (sud); prenderla a destra e, dopo un tornante, proseguirla sulla voie des

Noués (o Nouet? fosso dove trabocca l’acqua, luogo basso e umido). Lasciate un capanno di caccia sulla destra e costeggiate un grazioso laghetto.

Girate a destra in rue Quenotte ( quenetter significa curiosare, frugare con intenzioni nascoste) e superate i resti di un lavatoio detto Petit Gué . Pochi metri più avanti,

un bivio.

Svoltate a destra sul Chemin du Haut des Pâtures (dove potete ammirare il confine tra campi coltivati e foresta) fino a raggiungere la Route des Granges (D27); seguitela a sinistra.

Fate una piccola deviazione a destra per visitare un lavatoio. Se si è fortunati, si può scorgere un airone che pesca nello stagno.

All’incrocio tra le strade di Granges e di Turgy, si consiglia di fermarsi alla fattoria dei funghi di Mme Poulain per fare scorta di funghi e prodotti locali.

All’uscita, svoltare a sinistra sulla Route de Turgy per circa 350 metri.

Svoltare a destra nell’impasse du Serpent. All’altezza di un trasformatore, svoltare a destra sulla D27 e tornare al punto di partenza.

> Un’ulteriore passeggiata può portare al lavatoio Roma (vedi linea tratteggiata), con vista sulla Val Bazin e visita al lavatoio.

Español :

Desde el aparcamiento situado frente al ayuntamiento de Cussangy, gire a la derecha por la rue des Cannes (D27), pasando por delante del ayuntamiento. Pronto llegará a una bifurcación. Tome la pequeña carretera de la derecha. Ésta desemboca en una carretera perpendicular, la Route de Turgy (D 125), que debe seguir hacia la derecha.

Rodee el gran estanque triangular situado a la izquierda y continúe por la carretera que sale de Cussangy. Llegar a la D 444.

Justo antes de la carretera, gire a la izquierda por una pista bordeada a la izquierda por árboles. Al principio de una curva a la derecha, encontrará una bifurcación (vado a la izquierda).

Manténgase a la derecha por el Chemin des Bruyères, a veces al borde del bosque, a veces entre la maleza. Llegar al comienzo de una pista a la izquierda.

Gire a la izquierda e incorpórese a la carretera que va de Chaource (norte) a Cussangy (sur); tómela a la derecha y, tras una curva cerrada, continúe por ella por la voie des

Noués (o Nouet ? zanja donde se desborda el agua, lugar bajo y húmedo). Deje a la derecha una cabaña de caza y bordee un bonito estanque.

Gire a la derecha por la calle Quenotte ( quenetter significa husmear, buscar a escondidas) y pase junto a los restos de un lavadero conocido como Petit Gué . Unos metros más adelante

llegará a una bifurcación.

Gire a la derecha por el Chemin du Haut des Pâtures (donde podrá admirar el límite entre los campos cultivados y el bosque) hasta llegar a la Route des Granges (D27); sígala hacia la izquierda.

Desvíese un poco a la derecha para visitar un lavadero. Si tiene suerte, podrá ver una garza pescando en el estanque.

En el cruce de las carreteras de Granges y Turgy, le recomendamos que se detenga en la granja de setas de Mme Poulain para abastecerse de una gran variedad de setas y productos locales.

A la salida, gire a la izquierda por la Route de Turgy durante unos 350 m.

Girar a la derecha en el impasse du Serpent. En un transformador, gire a la derecha por la D27 y vuelva al punto de partida.

> Un paseo adicional puede llevarle hasta el lavadero de Roma (ver línea discontinua), con vistas sobre el Val Bazin y una visita al lavadero.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-06-24 par Aube en Champagne Attractivité