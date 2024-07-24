Circuit des pingouins (n°27) Étival-Clairefontaine Vosges

Circuit des pingouins (n°27) Étival-Clairefontaine Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit des pingouins (n°27) Adultes A pieds Facile

Circuit des pingouins (n°27) 88480 Étival-Clairefontaine Vosges Grand Est

Durée : 120 Distance : 6000.0

Un joli sentier pédestre de 6km qui vous permettra d’observer entre autres un magnifique point de vue depuis la Roche des Corbeaux.

Une documentation supplémentaire est à votre disposition à l’Office du Tourisme.

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 57 91 03

English :

A pretty 6km footpath that will allow you to observe, among other things, a magnificent viewpoint from the Roche des Corbeaux.

Additional documentation is available at the Tourist Office.

Deutsch :

Ein schöner 6 km langer Wanderweg, auf dem Sie u. a. einen herrlichen Ausblick vom Roche des Corbeaux aus genießen können.

Weitere Unterlagen sind im Fremdenverkehrsamt erhältlich.

Italiano :

Un bel sentiero di 6 km che vi permetterà di osservare, tra l’altro, una magnifica vista dalla Roche des Corbeaux.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’Ufficio del Turismo.

Español :

Un bonito sendero de 6 km que le permitirá observar, entre otras cosas, una magnífica vista desde la Roche des Corbeaux.

Puede obtener más información en la Oficina de Turismo.

