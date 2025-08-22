Circuit des plaines Le Plessis-Patte-d’Oie Oise

Circuit des plaines A pieds Facile

Circuit des plaines Musée ferme de la Patte d’Oie 60640 Le Plessis-Patte-d’Oie Oise Hauts-de-France

Durée : 210 Distance : 13700.0 Tarif :

Au départ du Plessis-Patte-d’Oie, ce beau circuit vous conduira via Collezy à la commune de Villeselve. Vous pourrez y admirer son église, un colombier datant de 1751 et ses maisons en brique rouge. En chemin, profitez des vastes panoramas et paysages ruraux typiques de ce secteur du noyonnais.

Facile

English : Circuit des plaines

Starting from Le Plessis-Patte-d’Oie, this beautiful circuit will take you via Collezy to the town of Villeselve. You can admire its church, a dovecote dating from 1751 and its red brick houses. Along the way, enjoy the vast panoramas and rural landscapes typical of this area of the noyonnais.

Deutsch : Circuit des plaines

Von Le Plessis-Patte-d’Oie aus führt Sie diese schöne Strecke über Collezy in die Gemeinde Villeselve. Hier können Sie die Kirche, einen Taubenschlag aus dem Jahr 1751 und die Häuser aus rotem Backstein bewundern. Genießen Sie unterwegs die weiten Panoramen und ländlichen Landschaften, die für diesen Teil des noyonnais typisch sind.

Italiano :

Partendo da Le Plessis-Patte-d’Oie, questo bellissimo circuito vi porterà, passando per Collezy, al comune di Villeselve. Qui si possono ammirare la chiesa, la colombaia del 1751 e le case in mattoni rossi. Durante il tragitto, godetevi i vasti panorami e i tipici paesaggi rurali di questa parte del noyonnais.

Español : Circuit des plaines

Partiendo de Le Plessis-Patte-d’Oie, este hermoso circuito le llevará por Collezy hasta la comuna de Villeselve. Aquí se puede admirar su iglesia, un palomar que data de 1751 y sus casas de ladrillo rojo. Por el camino, disfrute de los amplios panoramas y de los paisajes rurales típicos de esta parte del noyonnais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France