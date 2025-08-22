Circuit des plaines (variante) Le Plessis-Patte-d’Oie Oise

Circuit des plaines (variante) A pieds Facile

Circuit des plaines (variante) Musée ferme de la Patte d’Oie 60640 Le Plessis-Patte-d’Oie Oise Hauts-de-France

Durée : 120 Distance : 8000.0 Tarif :

Au départ du Plessis-Patte-d’Oie, ce beau circuit vous conduira à Collezy. En chemin, profitez des vastes panoramas et paysages ruraux typiques de ce secteur du noyonnais.

Facile

English : Circuit des plaines (variante)

Leaving from Le Plessis-Patte-d’Oie, this beautiful circuit takes you to Collezy. Along the way, enjoy the vast panoramas and rural landscapes typical of this part of the noyonnais region.

Deutsch : Circuit des plaines (variante)

Von Le Plessis-Patte-d’Oie aus führt Sie diese schöne Strecke nach Collezy. Genießen Sie unterwegs die weiten Panoramen und ländlichen Landschaften, die für diesen Teil des noyonnais typisch sind.

Italiano :

Partendo da Le Plessis-Patte-d’Oie, questo bellissimo percorso vi porterà a Collezy. Lungo il percorso, godetevi i vasti panorami e i paesaggi rurali tipici di questa parte della regione del Noyonnais.

Español : Circuit des plaines (variante)

Partiendo de Le Plessis-Patte-d’Oie, esta hermosa ruta le llevará hasta Collezy. Por el camino, disfrute de los amplios panoramas y paisajes rurales típicos de esta parte de la región del Noyonnais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France