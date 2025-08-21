Circuit des Points de Vues Douelle Lot
Circuit des Points de Vues Douelle Lot vendredi 1 mai 2026.
Circuit des Points de Vues
Circuit des Points de Vues 46140 Douelle Lot Occitanie
Durée : 210 Distance : 30500.0 Tarif :
Malgré un dénivelé important, il se concentre sur deux montées qui se font sur la route
English :
Despite the steep gradient, it focuses on two climbs on the road
Deutsch :
Trotz des großen Höhenunterschieds konzentriert er sich auf zwei Anstiege, die auf der Straße erfolgen
Italiano :
Nonostante la forte pendenza, il percorso si concentra su due salite
Español :
A pesar de la fuerte pendiente, se centra en dos subidas de la carretera
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-13 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot