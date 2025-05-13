Circuit des Prés Laugers Isle-et-Bardais Allier

Circuit des Prés Laugers Isle-et-Bardais Allier vendredi 1 août 2025.

Circuit des Prés Laugers

Circuit des Prés Laugers Forêt Domaniale de Tronçais 03360 Isle-et-Bardais Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le Rond de la Cave, peuplé de sculptures Forest’Art est l’un des principaux points de repère en Forêt de Tronçais.

http://paysdetroncais.fr/ +33 4 70 05 11 44

English :

Le Rond de la Cave, populated with Forest’Art sculptures is one of the main landmarks in the Tronçais Forest.

Deutsch :

Der mit Forest’Art-Skulpturen bevölkerte Rond de la Cave ist einer der wichtigsten Orientierungspunkte im Forêt de Tronçais.

Italiano :

Il Rond de la Cave, popolato da sculture di Forest’Art, è uno dei principali punti di riferimento della Forêt de Tronçais.

Español :

El Rond de la Cave, poblado de esculturas Forest’Art, es uno de los principales hitos del Forêt de Tronçais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme