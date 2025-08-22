Circuit des quatre bois Saint-Martin-du-Lac Saône-et-Loire

Circuit des quatre bois En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Circuit des quatre bois Vers l’église 71110 Saint-Martin-du-Lac Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 14500.0 Tarif :

Tout au long de ce circuit, vous découvrirez de belles maisons brionnaises, des murets en pierre sèche et une charmante église romane

English :

Along the way, you’ll discover beautiful Brionnais houses, dry-stone walls and a charming Romanesque church

Deutsch :

Entlang dieses Rundwegs entdecken Sie schöne Brionnaise-Häuser, Trockensteinmauern und eine charmante romanische Kirche

Italiano :

Lungo il percorso, scoprirete belle case brionesi, muri a secco e un’affascinante chiesa romanica

Español :

Por el camino, descubrirá hermosas casas brionesas, muros de piedra seca y una encantadora iglesia románica

