Circuit des renards Flainval Meurthe-et-Moselle

Circuit des renards Adultes A pieds

Circuit des renards 211 Rue Ernest Bichat 54110 Flainval Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

Ce sentier de 8km (variante 2 boucles de 4km) traverse une nature préservée où s’épanouissent grandes pâtures et vergers. Vous passerez à côté du vieux cimetière où se trouvent encore les tombes des grands-parents d’Ernest Bichat et profiterez d’une vue imprenable sur le Léomont.

Les écoliers du village ont participé à l’élaboration d’une portion pédagogique agrémentée de panneaux explicatifs sur la faune, la flore et l’histoire locale.

http://www.ccsanon.fr/ +33 3 83 72 05 64

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English :

This 8km trail (variant: 2 loops of 4km) passes through unspoilt countryside, where large pastures and orchards flourish. You’ll pass by the old cemetery, where the graves of Ernest Bichat’s grandparents can still be found, and enjoy a breathtaking view of the Léomont.

The village’s schoolchildren have helped to create an educational section with panels explaining the local fauna, flora and history.

Deutsch :

Dieser 8 km lange Weg (Variante: 2 Schleifen à 4 km) führt durch eine unberührte Natur, in der große Weiden und Obstgärten gedeihen. Sie kommen am alten Friedhof vorbei, auf dem sich noch die Gräber der Großeltern von Ernest Bichat befinden, und genießen einen herrlichen Blick auf den Léomont.

Die Schulkinder des Dorfes haben an der Ausarbeitung einer pädagogischen Portion teilgenommen, die mit erklärenden Tafeln über die Fauna, Flora und die lokale Geschichte geschmückt ist.

Italiano :

Questo percorso di 8 km (variante: 2 anelli di 4 km) attraversa una campagna incontaminata, con grandi pascoli e frutteti. Passerete accanto al vecchio cimitero, dove si trovano ancora le tombe dei nonni di Ernest Bichat, e godrete di una vista mozzafiato sul Léomont.

Gli alunni delle scuole del villaggio hanno contribuito a creare una sezione didattica con pannelli esplicativi sulla fauna, la flora e la storia locale.

Español :

Este sendero de 8 km (variante: 2 bucles de 4 km) atraviesa paisajes vírgenes, con grandes pastos y huertos. Pasará por el antiguo cementerio, donde aún se encuentran las tumbas de los abuelos de Ernest Bichat, y disfrutará de una vista impresionante del Léomont.

Los escolares del pueblo han contribuido a crear una sección educativa con paneles explicativos sobre la fauna, la flora y la historia local.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-24 par Système d’information touristique Lorrain