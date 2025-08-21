Circuit des Roches Brosville Eure

Circuit des Roches

Circuit des Roches 27930 Brosville Eure Normandie

Durée : 105 Distance : 5000.0 Tarif :

Rivière, falaises, sentiers et bois la vallée de l’Iton tient toutes ses promesses. Suivez le cours de la rivière pour admirer quelques très belles propriétés, puis découvrez le panorama sur la vallée. Vous apercevrez le château de Houetteville à flanc de coteaux.

+33 2 32 35 40 57

English : Circuit des Roches

Rivers, cliffs, paths and woods: the Iton valley keeps all its promises. Follow the river to admire beautiful buildings and then enjoy a panoramic view over the valley. You will be able to see the Château de Houetteville built on the hillside.

Deutsch :

Fluss, Klippen, Pfade und Wälder: Das Tal des Iton hält, was es verspricht. Folgen Sie dem Flusslauf, um einige sehr schöne Anwesen zu bewundern, und entdecken Sie dann das Panorama über das Tal. Sie erblicken das Schloss Houetteville an den Hängen.

Italiano :

Fiume, scogliere, sentieri e boschi: la Valle d’Iton promette bene. Seguite il corso del fiume per ammirare alcune proprietà molto belle, poi scoprite il panorama sulla valle. Vedrete il castello di Houetteville sulla collina.

Español :

Río, acantilados, senderos y bosques: el valle del Iton promete todo. Siga el curso del río para admirar algunas propiedades muy hermosas, y luego descubra el panorama sobre el valle. Verá el castillo de Houetteville en la ladera.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme