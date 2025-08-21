Circuit des roches d’Achiffet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Circuit des roches d’Achiffet Adultes A pieds Facile

Ce parcours vous emmène à la rencontre d’un ensemble de rochers aux silhouettes noueuses que forment les Roches d’Achiffet. La variante permet de découvrir d’autres rochers étranges tels que la Miche de Pain, le rocher de l’Écureuil, celui de la Vierge, du Solitaire, Belle roche ou la Table Ronde. Elles abritent une vierge qui veille sur les promeneurs. Bon nombre de roche de nos forêts font l’objet de légendes ou d’histoires amusantes. Certaines dégageaient une puissante énergie positive telle que la Roche des Druides, au contraire, la Roche du Diable était maudite et évitée. La roche des Corbeaux était appelée ainsi car on y déposait des restes pour attirer ces oiseaux de mauvais augure loin des villages.

L’étang ou la cascade du Val sont deux endroits parfaits pour un pique-nique au bord de l’eau. Vous pouvez y accéder en longeant le canal.

This route takes you to meet a group of rocks with knotty silhouettes that form the Roches d’Achiffet. The variant allows you to discover other strange rocks such as the Miche de Pain, the rock of the Squirrel, the rock of the Virgin, the Solitaire, Belle Roche or the Round Table. They shelter a virgin who watches over the walkers. Many of the rocks in our forests are the subject of legends or amusing stories. Some gave off a powerful positive energy such as the Druids’ Rock, on the contrary, the Devil’s Rock was cursed and avoided. The Raven Rock was so called because it was used to deposit remains to attract these ominous birds away from the villages.

The pond or the Val waterfall are two perfect places for a picnic at the water’s edge. You can get there by walking along the canal.

Dieser Weg führt Sie zu einer Gruppe von Felsen mit knorrigen Silhouetten, die die Roches d’Achiffet bilden. Die Variante führt Sie zu weiteren bizarren Felsen wie der Miche de Pain, dem Rocher de l’Écureuil, dem Rocher de la Vierge, dem Rocher du Solitaire, dem Belle roche oder dem Table Ronde. Sie beherbergen eine Jungfrau, die über die Wanderer wacht. Um viele der Felsen in unseren Wäldern ranken sich Legenden oder lustige Geschichten. Manche strahlen eine starke positive Energie aus, wie der Druidenfelsen, während der Teufelsfelsen verflucht und gemieden wurde. Der Rabenfelsen wurde so genannt, weil man dort Überreste deponierte, um diese unheilvollen Vögel von den Dörfern wegzulocken.

Der Teich oder der Wasserfall von Le Val sind zwei perfekte Orte für ein Picknick am Wasser. Sie können sie erreichen, indem Sie am Kanal entlang gehen.

Questo percorso conduce a un gruppo di rocce dalle sagome nodose che formano le Roches d’Achiffet. La variante dell’itinerario permette di raggiungere altre strane rocce come il Miche de Pain, il Rocher de l’Écureuil, il Rocher de la Vierge, il Rocher du Solitaire, la Belle Roche e la Table Ronde. Ospitano una vergine che veglia sugli escursionisti. Molte delle rocce delle nostre foreste sono oggetto di leggende o di storie divertenti. Alcune, come la Roche des Druides (Roccia dei Druidi), emanano una potente energia positiva, mentre la Roche du Diable (Roccia del Diavolo) era maledetta ed evitata. La Roche des Corbeaux (Roccia dei Corvi) era così chiamata perché vi venivano lasciati dei resti per attirare questi minacciosi uccelli lontano dai villaggi.

Il laghetto di Val o la cascata sono due luoghi perfetti per un picnic in riva al mare. Ci si può arrivare camminando lungo il canale.

Esta ruta le lleva a un grupo de rocas con siluetas nudosas que forman las Roches d’Achiffet. La variante recorre otras extrañas rocas como la Miche de Pain, la Rocher de l’Écureuil, la Rocher de la Vierge, la Rocher du Solitaire, Belle Roche y la Table Ronde. En ellas habita una virgen que vela por los caminantes. Muchas de las rocas de nuestros bosques son objeto de leyendas o de divertidas historias. Algunas, como la Roche des Druides (Roca de los Druidas), desprenden una poderosa energía positiva, mientras que la Roche du Diable (Roca del Diablo) fue maldecida y evitada. La Roche des Corbeaux (Roca de los Cuervos) se llamaba así porque allí se dejaban restos para atraer a estas ominosas aves lejos de los pueblos.

El estanque del Val o la cascada son dos lugares perfectos para hacer un picnic junto al agua. Se puede llegar caminando por el canal.

