Circuit des roches de la xaveure Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle

Circuit pédestre Roches de la Xaveur Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit pédestre Roches de la Xaveur 54540 Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 240 Distance : 12200.0 Tarif :

Jolie balade qui vous fera serpenter sur les bords du Lac de Pierre-Percée et vous conduira aux surprenantes Roches de la Xaveure et de Marie Fontaine. En prime la traversée du charmant petit village de Pierre-Percée et, lorsque celle-ci sera de nouveau possible, la visite des ruines du Château de Salm et son magnifique point de vue sur le lac.

Difficulté moyenne

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 41 28 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A lovely walk that will take you along the shores of Lac de Pierre-Percée to the surprising Roches de la Xaveure and Marie Fontaine. As a bonus, you’ll pass through the charming village of Pierre-Percée and, when it’s possible again, visit the ruins of Château de Salm and its magnificent view over the lake.

Deutsch :

Schöne Wanderung, die Sie am Ufer des Sees von Pierre-Percée entlang zu den überraschenden Felsen Roches de la Xaveure und Marie Fontaine führt. Außerdem durchqueren Sie das charmante kleine Dorf Pierre-Percée und besuchen, wenn es wieder möglich ist, die Ruinen des Schlosses von Salm mit seinem herrlichen Ausblick auf den See.

Italiano :

Una bella passeggiata che vi porterà lungo le rive del Lac de Pierre-Percée fino alle sorprendenti Roches de la Xaveure e Marie Fontaine. Come bonus, attraverserete l’incantevole paesino di Pierre-Percée e, quando sarà possibile, visiterete le rovine del Château de Salm e la sua magnifica vista sul lago.

Español :

Un bonito paseo que le llevará por las orillas del lago de Pierre-Percée hasta las sorprendentes Roches de la Xaveure y Marie Fontaine. Como extra, pasarás por el encantador pueblecito de Pierre-Percée y, cuando vuelva a ser posible, visitarás las ruinas del Château de Salm y su magnífica vista sobre el lago.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-11 par Système d’information touristique Lorrain