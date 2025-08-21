Circuit des roches Bionville Meurthe-et-Moselle

Circuit pédestre Les Roches Adultes A pieds Difficulté moyenne

Circuit pédestre Les Roches
Bionville
54540 Bionville
Meurthe-et-Moselle
Grand Est

Depuis le circuit des Roches, la vue sur la Vallée de la Plaine est remarquable. Elle permet notamment de suivre l’évolution du paysage autrefois, l’agriculture occupait une place importante. La réduction de l’activité agricole a conduit à l’enfrichement et et des plantations de résineux et de peupliers ont changé la physionomie des lieux. Aujourd’hui, le fond de vallée a été ré-ouvert et les paysages restaurés.

Belle rivière à saumon de moyenne montagne vosgienne, la Plaine abrite une population remarquable de truites fario. Le site classé Espace Naturel sensible est ponctué de mares, de petits ruisseaux et de prairies humides favorables au développement de nombreuses espèces animales et végétales protégées. Des actions de protection de la nature et de valorisation touristique et agricole sont menées.

Entre la Roche de l’Aigle et les Roches Ganaux, le parcours suit le tracé de l’ancienne voie ferrée allemande. Cette voie étroite alimentait le front de la Chapelotte en hommes, en matériels, munitions, bétons et permettait l’évacuation des blessés. Le transport se faisait depuis l’Alsace par train entre le Col du Donon et Bionville (quartier des Noires Colas) puis par le téléphérique des Roches Ganaux (socles de la machinerie encore visibles). De nombreux ouvrages en béton et des galeries témoignent de la présence militaire le long du chemin.

From the Circuit des Roches, the view over the Valley of the Plain is remarkable. In particular, it allows you to follow the evolution of the landscape: in the past, agriculture occupied an important place. The reduction of agricultural activity has led to the encroachment and and plantations of softwoods and poplars have changed the physiognomy of the place. Today, the valley bottom has been reopened and the landscapes restored

A beautiful salmon river in the Vosges mountains, the Plain is home to a remarkable population of fario trout. The site classified as a Sensitive Natural Area is punctuated with ponds, small streams and wet meadows favourable to the development of many protected animal and plant species. Actions for the protection of nature and the tourist and agricultural development are carried out

Between the Roche de l’Aigle and the Roches Ganaux, the route follows the route of the old German railway line. This narrow track supplied the La Chapelotte front with men, equipment, ammunition and concrete and allowed the evacuation of the wounded. The transport was done from Alsace: by train between the Col du Donon and Bionville (Black Colas district) then by the Roches Ganaux cable car (machine bases still visible). Numerous concrete structures and galleries bear witness to the military presence along the way.

Vom Circuit des Roches aus bietet sich ein bemerkenswerter Blick auf das Tal der Plaine. Sie ermöglicht es insbesondere, die Entwicklung der Landschaft zu verfolgen: Früher nahm die Landwirtschaft einen wichtigen Platz ein. Die Verringerung der landwirtschaftlichen Tätigkeit führte zu Brachland und Nadelholz- und Pappelplantagen veränderten das Landschaftsbild. Heute ist der Talboden wieder geöffnet und die Landschaft wiederhergestellt

Als schöner Lachsfluss im Mittelgebirge der Vogesen beherbergt die Plaine eine bemerkenswerte Population von Bachforellen. Das als Espace Naturel Sensible eingestufte Gebiet ist von Tümpeln, kleinen Bächen und Feuchtwiesen durchzogen, die die Entwicklung zahlreicher geschützter Tier- und Pflanzenarten begünstigen. Es werden Maßnahmen zum Schutz der Natur und zur Aufwertung für den Tourismus und die Landwirtschaft durchgeführt

Zwischen Roche de l’Aigle und Roches Ganaux folgt der Weg der Trasse der ehemaligen deutschen Eisenbahn. Diese Schmalspurbahn versorgte die Front von La Chapelotte mit Menschen, Material, Munition und Beton und ermöglichte die Evakuierung von Verwundeten. Der Transport erfolgte aus dem Elsass: mit dem Zug zwischen dem Col du Donon und Bionville (Viertel Noires Colas) und anschließend mit der Seilbahn von Roches Ganaux (Sockel der Maschinerie noch sichtbar). Zahlreiche Betonbauten und Galerien zeugen von der militärischen Präsenz entlang des Weges.

La vista sulla Vallée de la Plaine dal circuito delle Roches è notevole. In particolare, permette di seguire l’evoluzione del paesaggio: in passato, l’agricoltura era molto importante. La riduzione dell’attività agricola ha portato al disboscamento dei terreni e le piantagioni di conifere e pioppi hanno modificato l’aspetto dell’area. Oggi il fondovalle è stato riaperto e il paesaggio ripristinato

Bellissimo fiume salmonato dei Vosgi, la Plaine ospita una notevole popolazione di trote fario. Il sito, classificato come area naturale sensibile , è costellato di stagni, piccoli corsi d’acqua e prati umidi che favoriscono lo sviluppo di numerose specie animali e vegetali protette. Vengono realizzate azioni di protezione della natura e di promozione del turismo e dell’agricoltura

Tra la Roche de l’Aigle e le Roches Ganaux, il sentiero segue il percorso della vecchia ferrovia tedesca. Questa ferrovia a scartamento ridotto riforniva il fronte della Chapelotte di uomini, attrezzature, munizioni e calcestruzzo e consentiva l’evacuazione dei feriti. Il trasporto avveniva dall’Alsazia: in treno tra il Col du Donon e Bionville (distretto di Noires Colas) e poi con la funivia di Roches Ganaux (le basi dei macchinari sono ancora visibili). Numerose strutture in cemento e gallerie testimoniano la presenza militare lungo il percorso.

La vista del Vallée de la Plaine desde el circuito des Roches es notable. En particular, permite seguir la evolución del paisaje: en el pasado, la agricultura era muy importante. La reducción de la actividad agrícola ha provocado el desbroce del terreno y las plantaciones de coníferas y álamos han cambiado el aspecto de la zona. Hoy en día, el fondo del valle ha sido reabierto y el paisaje restaurado

Hermoso río salmonero de los Vosgos, la Plaine alberga una notable población de truchas fario. El lugar, clasificado como zona natural sensible , está salpicado de estanques, pequeños arroyos y praderas húmedas que favorecen el desarrollo de numerosas especies animales y vegetales protegidas. Se llevan a cabo acciones de protección de la naturaleza y de fomento del turismo y la agricultura

Entre la Roche de l’Aigle y las Roches Ganaux, la ruta sigue la línea del antiguo ferrocarril alemán. Este ferrocarril de vía estrecha abastecía al frente de Chapelotte de hombres, equipos, municiones y hormigón, y permitía la evacuación de los heridos. El transporte se hacía desde Alsacia: en tren entre el Col du Donon y Bionville (barrio de Noires Colas) y luego en el teleférico de Roches Ganaux (bases de la maquinaria aún visibles). Numerosas estructuras de hormigón y galerías dan testimonio de la presencia militar a lo largo de la ruta.

