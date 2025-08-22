Circuit des Rouliers Sylvains-Lès-Moulins Eure

Circuit des Rouliers

Circuit des Rouliers Mairie de Villalet 27240 Sylvains-Lès-Moulins Eure Normandie

Durée : 120 Distance : 7000.0 Tarif :

Petit havre de paix en fond de vallée, Villalet est apprécié des promeneurs pour sa tranquillité et l’intimité de ses paysages. Le parcours suit un moment les traces des Rouliers, désignant autrefois l’homme et son chariot tiré par des chevaux. Les rencontres imprévues ne sont pas rares cavaliers en balade, chevreuils surpris au détour d’un bosquet…

+33 2 32 32 17 17

English : Circuit des Rouliers

A haven of peace at the bottom of the valley, visitors enjoy Villalet for its tranquillity and its intimate landscapes. The trail follows the footsteps of carters, called Rouliers in French, a term that described the man and its cart pulled by horses. You might have unexpected encounters: horse riders, startled deer behind a grove, etc.

Deutsch :

Villalet ist eine kleine Oase des Friedens am Ende des Tals und wird von Spaziergängern wegen seiner Ruhe und der Intimität seiner Landschaften geschätzt. Der Weg folgt eine Zeit lang den Spuren der Rouliers, die früher den Mann und seinen von Pferden gezogenen Wagen bezeichneten. Unvorhergesehene Begegnungen sind nicht selten: Reiter auf einem Ausritt, Rehe, die in einem Wäldchen überrascht werden…

Italiano :

Piccola oasi di pace in fondo alla valle, il Villalet è apprezzato dagli escursionisti per la sua tranquillità e l’intimità dei suoi paesaggi. Il percorso segue le tracce dei Rouliers, che in passato indicavano l’uomo e il suo carro trainato da cavalli. Non sono rari gli incontri inaspettati: cavalieri in gita, cervi catturati in un boschetto…

Español :

Pequeño remanso de paz en el fondo del valle, Villalet es apreciado por los senderistas por su tranquilidad y la intimidad de sus paisajes. La ruta sigue las huellas de los Rouliers, que en el pasado se referían al hombre y su carro de caballos. Los encuentros inesperados no son infrecuentes: jinetes de paseo, ciervos atrapados en una arboleda…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme