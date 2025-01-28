Circuit des sabotiers Wingen Bas-Rhin
Circuit des sabotiers Wingen Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.
Circuit des sabotiers
Circuit des sabotiers Rue du Stade 67510 Wingen Bas-Rhin Grand Est
Durée : 210 Distance : 9700.0 Tarif :
Au coeur de la Réserve de biosphère transfrontalière, le village de Wingen est entouré de 4,7 ha de forêt, un véritable sanctuaire de nature.
A proximité, deux châteaux du Moyen-Age, le Loewenstein et le Hohenbourg, sont à découvrir.
English :
In the heart of the Transboundary Biosphere Reserve, the village of Wingen is surrounded by 4.7 hectares of forest, a veritable nature sanctuary.
Nearby, two medieval castles, Loewenstein and Hohenbourg, are waiting to be discovered.
Deutsch :
Im Herzen des grenzüberschreitenden Biosphärenreservats liegt das Dorf Wingen, das von 4,7 ha Wald umgeben ist, einem wahren Naturheiligtum.
In der Nähe befinden sich zwei Burgen aus dem Mittelalter, der Loewenstein und die Hohenbourg, die es zu entdecken gilt.
Italiano :
Nel cuore della Riserva della Biosfera Transfrontaliera, il villaggio di Wingen è circondato da 4,7 ettari di foresta, un vero e proprio santuario della natura.
Nelle vicinanze, due castelli medievali, Loewenstein e Hohenbourg, meritano una visita.
Español :
En el corazón de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza, el pueblo de Wingen está rodeado de 4,7 hectáreas de bosque, un auténtico santuario de la naturaleza.
En las cercanías, dos castillos medievales, Loewenstein y Hohenbourg, merecen una visita.
