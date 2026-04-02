Circuit des sentiers pédagogiques à Etourvy Étourvy Aube

Circuit des sentiers pédagogiques à Etourvy

Circuit des sentiers pédagogiques à Etourvy 10210 Étourvy Aube Grand Est

Durée : Distance : 11.0 Tarif :

Venez découvrir les 2 sentier pédagogiques mis à la disposition du public toute l’année. Le sentier nature vous renseignera sur la faune et la flore d’Etourvy et le sentier d’interprétation du patrimoine bâti, vous documentera sur le patrimoine stolvicien. Un espace devinettes vous permettra de tester vos connaissance. Un jeu pour les enfants peut-être demandé au bureau du Domaine Saint Georges ou téléchargé à l’adresse http://www.domainesaintgeorges.fr/sejours/tourisme/les-sentiers-pedagogiques/

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the 2 educational trails open to the public all year round. The nature trail will tell you all about Etourvy’s flora and fauna, while the built heritage trail will tell you all about Stolvician heritage. A riddle area lets you test your knowledge. A game for children can be requested from the Domaine Saint Georges office or downloaded from http://www.domainesaintgeorges.fr/sejours/tourisme/les-sentiers-pedagogiques/

Deutsch :

Entdecken Sie die beiden Lehrpfade, die der Öffentlichkeit das ganze Jahr über zur Verfügung stehen. Der Naturpfad informiert Sie über die Fauna und Flora von Etourvy und der Pfad zur Interpretation des baulichen Erbes informiert Sie über das stolvianische Erbe. In einem Rätselbereich können Sie Ihr Wissen testen. Ein Spiel für Kinder kann im Büro der Domaine Saint Georges angefordert oder unter http://www.domainesaintgeorges.fr/sejours/tourisme/les-sentiers-pedagogiques/ heruntergeladen werden

Italiano :

Venite a scoprire i 2 percorsi didattici a disposizione del pubblico tutto l’anno. Il percorso naturalistico vi racconterà la flora e la fauna di Etourvy, mentre il percorso di interpretazione del patrimonio costruito vi parlerà del patrimonio stolittiano. Un’area di indovinelli vi permetterà di mettere alla prova le vostre conoscenze. Un gioco per bambini può essere richiesto all’ufficio del Domaine Saint Georges o scaricato dal sito http://www.domainesaintgeorges.fr/sejours/tourisme/les-sentiers-pedagogiques/

Español :

Venga a descubrir los 2 senderos didácticos a disposición del público durante todo el año. El sendero natural le mostrará la flora y la fauna de Etourvy, mientras que el sendero de interpretación del patrimonio construido le hablará del patrimonio estolviciense. Una zona de adivinanzas le permitirá poner a prueba sus conocimientos. Puede solicitar un juego para niños en la oficina del Domaine Saint Georges o descargarlo de http://www.domainesaintgeorges.fr/sejours/tourisme/les-sentiers-pedagogiques/

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-22 par Aube en Champagne Attractivité