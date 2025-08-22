Circuit des Templiers et Hospitaliers Viala-du-Pas-de-Jaux Aveyron
Circuit des Templiers et Hospitaliers
Un circuit pour découvrir les magnifiques villages édifiés par les moines Templiers et Hospitaliers.
http://www.tourisme-aveyron.com/fr/circuits-itineraires/velo/templiers-hospitaliers-1.php +33 5 65 62 23 64
English :
A circuit to discover the magnificent villages built by the Templar and Hospitaller monks.
Deutsch :
Eine Rundreise, um die wunderschönen Dörfer zu entdecken, die von den Mönchen der Templer und Hospitaliers errichtet wurden.
Italiano :
Un tour alla scoperta dei magnifici villaggi costruiti dai monaci Templari e Ospitalieri.
Español :
Un recorrido para descubrir los magníficos pueblos construidos por los monjes templarios y hospitalarios.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-27 par ADT Aveyron