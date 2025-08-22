Circuit des Templiers et Hospitaliers Viala-du-Pas-de-Jaux Aveyron

Circuit des Templiers et Hospitaliers Viala-du-Pas-de-Jaux Occitanie

Circuit des Templiers et Hospitaliers Viala-du-Pas-de-Jaux Aveyron vendredi 1 mai 2026.

Circuit des Templiers et Hospitaliers

Circuit des Templiers et Hospitaliers 12250 Viala-du-Pas-de-Jaux Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Un circuit pour découvrir les magnifiques villages édifiés par les moines Templiers et Hospitaliers.

http://www.tourisme-aveyron.com/fr/circuits-itineraires/velo/templiers-hospitaliers-1.php   +33 5 65 62 23 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A circuit to discover the magnificent villages built by the Templar and Hospitaller monks.

Deutsch :

Eine Rundreise, um die wunderschönen Dörfer zu entdecken, die von den Mönchen der Templer und Hospitaliers errichtet wurden.

Italiano :

Un tour alla scoperta dei magnifici villaggi costruiti dai monaci Templari e Ospitalieri.

Español :

Un recorrido para descubrir los magníficos pueblos construidos por los monjes templarios y hospitalarios.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-27 par ADT Aveyron