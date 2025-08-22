Circuit des tombes par Saint Apolit Vabres-l’Abbaye Aveyron

Circuit des tombes par Saint-Apolit

Circuit des tombes par Saint-Apolit 12400 Vabres-l’Abbaye Aveyron Occitanie

Une rando en pente douce entre les vallées de la Sorgues et du Dourdou, dans un paysage aux teintes étonnantes où le passé tombes du Haut Moyen Âge, ancienne carrière a posé son empreinte.

English : Graves loop via Saint-Apolit

A gently sloping hike between the Sorgues and Dourdou valleys, through a landscape of striking colours where the past has left its mark — from Early Middle Ages tombs to an old quarry.

Eine leicht ansteigende Wanderung zwischen den Tälern der Sorgues und des Dourdou, in einer Landschaft mit erstaunlichen Farbtönen, in der die Vergangenheit Gräber aus dem Hochmittelalter, ein alter Steinbruch ihre Spuren hinterlassen hat.

Una passeggiata in leggera pendenza tra le valli di Sorgues e Dourdou, in un paesaggio dalle tonalità sorprendenti dove il passato tombe dell’Alto Medioevo, una vecchia cava ha lasciato il segno.

Español : Circuito de las Tumbas por Saint-Apolit

Una caminata de suave pendiente entre los valles de la Sorgues y del Dourdou, por un paisaje de colores sorprendentes donde el pasado ha dejado su huella: tumbas de la Alta Edad Media y una antigua cantera.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par ADT Aveyron