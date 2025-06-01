Circuit des Trois Portes Chalèze Doubs

Circuit des Trois Portes Chalèze Doubs vendredi 1 août 2025.

Circuit des Trois Portes A pieds Difficile

Circuit des Trois Portes 13 Grande Rue 25220 Chalèze Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8500.0 Tarif :

Circuit longeant les limites communales entre les villages de Chalèze, Montfaucon et Gennes. Vous arriverez au Fort des Epesses, bâtiment militaire construit en 1883, dont le but était de faire obstacle au passage de l’ennemi d’où qu’il vienne, et de l’empêcher de bombarder la place centrale en maintenant celle-ci hors de portée des canons. Par beau temps, vous pourrez profiter d’un point de vue sur les massifs du Jura et du Mont-Blanc.

Difficile

https://data.grandbesancon.fr/opendata/dataset/rando/fiche/63/embed/1/categorie/pedestrehaut

English :

The tour follows the municipal limits between the villages of Chalèze, Montfaucon and Gennes. You will arrive at the Fort des Epesses, a military building built in 1883, whose purpose was to prevent the passage of the enemy from wherever he came from, and to prevent him from bombing the central square by keeping it out of range of the cannons. In good weather, you can enjoy a view of the Jura and Mont Blanc mountains.

Deutsch :

Dieser Rundgang führt entlang der Gemeindegrenzen zwischen den Dörfern Chalèze, Montfaucon und Gennes. Sie kommen am Fort des Epesses an, einem 1883 errichteten Militärgebäude, das den Feind daran hindern sollte, von überall her durchzukommen und den zentralen Platz zu bombardieren, indem es ihn außer Reichweite der Kanonen hielt. Bei gutem Wetter können Sie von hier aus die Aussicht auf das Jura- und das Mont-Blanc-Massiv genießen.

Italiano :

Un tour lungo i confini comunali tra i villaggi di Chalèze, Montfaucon e Gennes. Arriverete al Fort des Epesses, un edificio militare costruito nel 1883, il cui scopo era quello di impedire il passaggio dei nemici da qualsiasi parte provenissero e di impedire loro di bombardare la piazza centrale tenendola fuori dalla portata dei cannoni. Con il bel tempo, si può godere di una vista sulle montagne del Giura e del Monte Bianco.

Español :

Recorrido por los límites municipales entre los pueblos de Chalèze, Montfaucon y Gennes. Llegará al Fort des Epesses, un edificio militar construido en 1883, cuya finalidad era impedir el paso al enemigo viniera de donde viniera y evitar que bombardeara la plaza central manteniéndola fuera del alcance de los cañones. Cuando hace buen tiempo, se puede disfrutar de una vista de las montañas del Jura y el Mont Blanc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-17 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data