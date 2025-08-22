Circuit des trois vallons Mailly Saône-et-Loire

Circuit des trois vallons En VTT assistance électrique Difficile

Circuit des trois vallons Église 71340 Mailly Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 14000.0 Tarif :

Idéalement placé au sommet d’un coteau, le bourg de Mailly vous offrira une magnifique vue sur le bocage brionnais. Puis, au hameau des Chavannes, vous profiterez d’un panorama qui s’étend de la vallée de la Loire aux Monts de la Madeleine.

Difficile

http://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

Ideally located at the top of a hill, the village of Mailly will offer you a magnificent view of the Brionnais bocage. Then, in the hamlet of Chavannes, you will enjoy a panorama which extends from the Loire valley to the Monts de la Madeleine.

Deutsch :

Das Dorf Mailly liegt ideal auf einem Hügel und bietet Ihnen einen herrlichen Blick auf die Bocage Brionnais. Vom Weiler Chavannes aus können Sie das Panorama vom Loiretal bis zu den Monts de la Madeleine genießen.

Italiano :

Situato in posizione ideale in cima a una collina, il villaggio di Mailly offre una magnifica vista sul bocage del Brionnais. Poi, nella frazione di Chavannes, potrete godere di un panorama che spazia dalla valle della Loira ai Monts de la Madeleine.

Español :

Idealmente situado en lo alto de una colina, el pueblo de Mailly ofrece una magnífica vista del bocage de Brionnais. Luego, en la aldea de Chavannes, disfrutará de un panorama que se extiende desde el valle del Loira hasta los Montes de la Madeleine.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-09 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data