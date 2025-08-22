Circuit des Vallons Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Circuit des Vallons

Circuit des Vallons 49330 Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Les amateurs de randonnée pédestre apprécieront de parcourir le circuit des Vallons à Brissarthe. Depuis le coeur du village sur les bords de Sarthe en Anjou bleu, vous rejoindrez les hauteurs de Brissarthe.

English :

Hiking enthusiasts will appreciate the circuit of the Vallons in Brissarthe. From the heart of the village on the banks of the Sarthe in Anjou Bleu, you will reach the heights of Brissarthe.

Deutsch :

Wanderfreunde werden es schätzen, in Brissarthe den Rundweg Circuit des Vallons zu durchlaufen. Vom Dorfkern am Ufer der Sarthe im blauen Anjou aus erreichen Sie die Höhen von Brissarthe.

Italiano :

Gli amanti dell’escursionismo apprezzeranno il circuito Vallons a Brissarthe. Dal cuore del villaggio sulle rive della Sarthe, nella regione dell’Anjou Bleu, si raggiungono le alture di Brissarthe.

Español :

Los amantes del senderismo apreciarán el circuito de Vallons en Brissarthe. Desde el corazón del pueblo a orillas del Sarthe, en la región de Anjou Bleu, llegará a las alturas de Brissarthe.

